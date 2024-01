Ton už zase pálí za Spartu. Poplatek do pokladny za mě zaplatil táta, přiznal junior

Téměř po deseti letech skóroval v dresu pražské Sparty opět Petr Ton. Tentokrát se však nejednalo o Tona staršího, ale o jeho jedenadvacetiletého syna. Pokračovatel rodu si ve třetím extraligovém zápase v kariéře připsal premiérový gól a hned v kabině po utkání proti Třinci mu gratuloval i otec. Nejlepší střelec klubového historie je totiž součástí vedení Sparty.

"Je to věc, na kterou nikdy nezapomenu. Dát první gól před plnou O2 arenou. Jsem za to moc rád," řekl Ton mladší novinářům po utkání, které Sparta vyhrála 5:1. Gólově se prosadil po brejku, kdy překonal Marka Mazance přesným zakončením mezi betony.

"Doufám, že se táta za takové zakončení nebude stydět. Dostal jsem puk krásně do jízdy a hned jsem věděl, že to pošlu do bekhendu. Počkal jsme si, až roztáhne nohy a jsem rád, že mi to vyšlo," pousmál se.

Ton starší synův debut v pátek v Českých Budějovicích podle klubového webu označil za nejlepší okamžik svého sportovního života.

"Táta je šťastný, že jdu v jeho šlépějích. Prožívá to více, protože na Spartě dokázal spoustu věcí," uvedl Ton mladší. "V šatně mi gratuloval ke gólu, ale rozebereme si to doma," řekl. Výhoda otcova působení v klubu je, že zřejmě nebude muset nic platit do týmové pokladny. "Táta už tam něco přihodil," přiznal.

Ton nastoupil opět v dresu bez jmenovky. "Příští zápas už musí být. Jestli budu hrát, tak už bude," řekl Ton, jenž ale netuší, zda se v sestavě udrží.

"Doufám, že ano. Je to ale otázka na trenéry, jak budou skládat sestavu," přiznal Ton, který stejně jako další mladší hráči dostal šanci díky zdravotním problémům řady útočníků ze základního kádru.

Kladenský rodák v aktuální sezoně působí v prvoligových Litoměřicích, které jsou partnerským klubem Sparty. Jeden zápas v nejvyšší soutěži ale odehrál i za Rytíře. "Spartu trápila velká marodka, tak se naskytla tahle možnost. Děkuji Kladnu, že mi dovolilo, abych mohl za Spartu nastoupit," uvedl Ton. "Nepočítal jsem s tím, že by se to mohlo stát. Ale seběhlo se to rychle a jsme za to vděčný," řekl.

Ton starší byl elitním střelcem, v letech 2006 a 2007 získal se Spartou titul a prosadil se i v zahraničí. Syn je tak od začátku hokejové kariéry zvyklý, že jej každý s otcem poměřuje. "Neberu to jako tlak, ale spíše jako motivaci pokračovat v tom, co táta dokázal," uvedl Ton mladší.