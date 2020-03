Titul pro Banskou Bystricu neplatí. Svaz jí ho po třech týdnech zase odebral

Slovenský svaz ledního hokeje (SZLH) na začátku března kvůli pandemii koronaviru ukončil rozběhnutou extraligovou sezonu a mistrem vyhlásil Banskou Bystricu. Na konci měsíce ale své rozhodnutí zrušil, což v praxi znamená, že Bystrica přišla o čtvrtý titul v řadě.

"SZLH rozhodnutím svého výkonného výboru dne 31. 3. 2020 zrušil rozhodnutí ligové rady. Z toho vyplývá, že nebudeme držiteli titulu za tuto sezónu," píše se ve zprávě, kterou Bystrica v úterý zveřejnila na svém oficiálním webu.

Ruší se tak původní verdikt, který ve slovenském hokeji vyvolal bouři nevole. Nejvíce proti němu protestovaly Slovan Bratislava a Košice, které se nacházely v průběžné tabulce za Bystricou.

"Jak můžeme v této situaci mluvit o vítězi? Vítěz není nikdo, všichni jsme poražení - hráči, týmy, fanoušci, sport a celá společnost. Vyhlásila německá DEL, EBEL, švýcarská NLA nebo česká extraliga mistra? Není to správné rozhodnutí," prohlásil v reakci na udělení titulu Banské Bystrici prezident Košic Július Lang. Jeho klub následně vrátil bronzové medaile, které od svazu dostal.

Velice podobně pak reagoval Slovan Bratislava, jenž předem svazu vzkázal, ať mu stříbrné medaile ani neposílá. "Určení mistra v situaci, kdy nebylo možné odehrát ani kompletní program základní části, považujeme za bezprecedentní rozhodnutí, které nebylo ani náznakem konzultované s kluby," uvedl bratislavský Slovan v prohlášení na klubovém webu.

Dnešní rozhodnutí o neudělení titulu, které ovšem svaz zatím oficiálně nepotvrdil ani nekomentoval, by mělo rozjitřené emoce uklidnit. A spokojení s ním údajně jsou i v Bystrici.

"Rozhodnutí akceptujeme a jsme rádi, že ukončilo traumatizaci především sportovní veřejnosti, kterou vyvolalo první rozhodnutí. Reakce výkonného výboru zabránila znevážení jména našeho klubu a vytváření dojmu, že jsme si titul udělili sami," píše se v prohlášení na webu Bystrice.

"Faktem ale zůstává, že jsme trojnásobní mistři Slovenska v ledním hokeji. A během této předčasně ukončené sezony jsme do toho dali všechno a můžeme jen konstatovat: vyhráli jsme, co se dalo. Vyšší moc rozhodla, že jsme nemohli vyhrát všechno, co jsme chtěli," píše se v závěru prohlášení Banské Bystrice.