Čechy máme prostě rádi, říká manažer Ilvesu. Jalonen byl pro vás skvělá volba

Lukáš Dostál se odsud odrazil do zámoří, v dresu Ilvesu Tampere se stal vůbec nejlepším gólmanem finské hokejové ligy. V příštím ročníku bude v klubu s rysem ve znaku působit dokonce dvojice českých brankářů Marek Langhamer, Jakub Málek. Sportovní manažer Timo Koskela vysvětluje, proč sází zrovna na ně, a hovoří také o vzestupu finského hokeje.

Finský hokej má za sebou snovou sezonu. Reprezentace poprvé v historii vyhrála olympijský turnaj, načež ovládla i domácí světový šampionát. Na takový double dosáhli naposledy před šestnácti lety Švédové.

Dominance Suomi v mezinárodním hokeji bije do očí o to více, že zlato získalo Finsko také na mistrovství světa 2019 v Bratislavě a vloni v Rize bralo stříbro.

"Hrajeme zkrátka velmi dobře jako tým," říká bývalý útočník Timo Koskela, dnes sportovní manažer finského klubu Ilves Tampere.

V tom je podle něj největší síla pracovitého výběru, jehož kostra se příliš nemění a skoro jakýkoliv další dílek do skládačky zapadne. "Všichni to ví a respektují fakt, že týmu se podřizuje vše," tvrdí Koskela.

Všechny úspěchy z posledních let, včetně titulu mistrů světa z Bratislavy už v roce 2011, přitom mají společného jmenovatele na finské střídačce. Je jím trenér Jukka Jalonen.

"Je to ohromně důležitá součást finského vzestupu, on za ním stojí. Získal si obrovský respekt, je to skvělý trenér, ale zejména člověk. Našel cestu, jak vyhrávat, přesvědčil o ní hráče a výborně umí s každým jedním pracovat, pomoct mu," jmenuje Koskela.

Tak se stal lídr třeba z dříve vysmívaného obra Marka Anttily, tak se staly opory z třicátníků Sakkariho Manninena či Teemua Hartikainena, kteří se přitom nikdy výrazněji neprosadili v zámoří.

Když český národní tým přebral Kari Jalonen, jmenovec Jukky Jalonena, čekalo se, zda bude ordinovat defenzivní finský styl hry. Stalo se, Jalonen zavedl finskou disciplínu, v útoku chtěl přidat české DNA. Výsledkem byla medaile po deseti letech, Češi se z MS vrátili s bronzem.

"Je pravda, že hra Čechů se teď docela podobá té finské. Jenže hokej je skvělý v tom, že existuje několik způsobů, jak najít cestu k vítězství. Zdá se, že Kari našel tu správnou cestu, jak pracovat s Čechy, cestu, která vám sedí," přemýšlí Koskela.

"Rozhodně může pomoct českému hokeji i do budoucna, nemusí to být zdaleka o jednom turnaji," nepochybuje sportovní manažer Ilvesu.

Klub z dějiště letošního světového šampionátu je zajímavý tím, že v posledních letech mimořádně sází na české brankáře. Když se Lukáš Dostál zkraje roku 2019 vrátil z povedeného MS juniorů, v mateřské Kometě šanci nedostal.

V Tampere mu ji dali a z tehdy ani ne devatenáctiletého brankáře udělali svou jedničku. V sezoně 2019/20 vyrostl Dostál v nejlepšího gólmana finské ligy, s ohromujícími čísly 92,8 procenta a 1,78 gólu na zápas.

"Ano, v posledních letech jsme byli s českými hráči a brankáři úspěšní. Prostě máme Čechy rádi," hlásí Koskela. "Nikdo z nich neměl vůbec žádný problém mimo led, což je u zahraničních posil důležité. Před podpisem je chceme poznat vždy co nejvíce," pokračuje manažer.

Proč tolik věřili mladíkovi z Česka? "Viděli jsme v něm obrovský talent. A naše filozofie je taková, že když už to u mladých kluků vidíme, dáme jim šanci, aby se ukázali. Pokud ukážou vůli pořádně pracovat, necháme je klidně udělat i chyby," vysvětluje Koskela.

"Dosty pracoval tvrdě opravdu každý den, chtěl se neustále zlepšovat. Je to milý kluk, skvělý brankář, každý v klubu si ho zamiloval," míní. Z Ilvesu zamířil Dostál na farmu Anaheimu, který ho draftoval, a v uplynulé sezoně naskočil do čtyř zápasů NHL.

Trvalo to sotva rok a do zeleno-žlutého klubu z Tampere přišel jiný český brankář, Marek Langhamer. V play off se rozchytal k vynikajícím výkonům a po 24 letech dovedl Ilves k medaili. "Rysi" končili sezonu vítězstvím v souboji o třetí místo proti Kookoo (s Nickem Malíkem v bráně).

"Také Marka jsme si oblíbili, je to dokonalý profesionál. Všechno, co dělá na ledě i mimo něj, dává smysl," žasne Koskela. "Měli jsme od něj vysoká očekávání, která rozhodně naplnil. Jsme strašně šťastní, že se rozhodl zůstat ještě alespoň na jeden rok."

Dostál i Langhamer se na nedávném MS sešli v kabině českého týmu, v domovské aréně Ilvesu, moderní Nokia Areně. Dostál odchytal úvodní zápas proti Velké Británii, ale poranil si koleno a do hry už nezasáhl.

Langhamer dělal povětšinou dvojku Karlu Vejmelkovi, nicméně nakonec to byl on, kdo po střídání v zápase s Američany vychytal bronz.

Nově se na finskou cestu vydává další český brankář, dvacetiletý Jakub Málek ze Vsetína. V první lize byl vyhlášen jako nejlepší gólman (93,2 %, 1,95 gólu), na podzim zaujal i vstřelenou brankou. Vloni si vytáhlého brankáře na dražbě talentů pro NHL vybralo New Jersey.

Ilves tedy začne příští ročník s českou dvojicí v brankovišti. "Jakubovi dáme férovou šanci, aby Marka určitým způsobem vyzval. Stejně jako Dostál má předpoklady pro to, aby z něj vyrostl vynikající brankář. Má výšku, má dovednosti. Uděláme vše, abychom mu pomohli se u nás zlepšit," říká manažer Koskela.

V brance městského rivala Tappary Tampere v minulosti zářil Dominik Hrachovina, v letech 2016 a 2017 s ním vyhrál finskou ligu. Zato teď je pro české gólmany vyhlášenou adresou sousední Ilves, který s Tapparou sdílí jeden stadion a kabinu má jen o pár metrů jinde.