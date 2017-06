Time out po zakázaném uvolnění? Zapomeňte. NHL přemýšlí, jak zase změní hokejová pravidla

před 1 hodinou

Soutěžní výbor NHL o víkendu navrhl dvě změny pravidel. Jedna je pro hokej "revoluční," druhá se přizpůsobuje pravidlům Mezinárodní hokejové federace IIHF.

New York / Praha - Sezona ještě neskončila, ale vedení NHL už vymýšlí, jak v té příští upravit hokejová pravidla. Dva návrhy už jsou na stole. Ne tak zásadní, za to hodně překvapivá.

Zámořští novináři se před víkendovou schůzkou Soutěžního výboru NHLS domnívali, že přijdou se zásadními změnami a doplňky zatím ne úplně dokonale popsaného pravidla o zpětném prohlížení ofsajdů na video. Místo toho ale výbor zveřejnil jen drobné úpravy pravidla o oddechovém čase a přesilové hře.

Pokud návrh schválí hráčská asociace NHLPA a Rada guvernérů, nebudou si moct trenéři nově vzít oddechový čas ve chvíli, kdy jejich tým zahraje puk na zakázané uvolnění.

To je s oblibou používaný tah ve chvíli, kdy trenéři potřebují, aby si jejich unavení hráči pod tlakem soupeře mohli odpočinout. Po zakázaném uvolnění totiž tým nemůže vystřídat.

Druhá změna pravidel se týká vhazování poté, co tým při vlastní přesilové hře zahraje v útočném pásmu vysokou holí. Dosud byla hra v zámoří vykázaná do obranného pásma, nyní by se mělo vhazovat ve středním. To je jediná navrhovaná změna, kterou by NHL kopírovala podle pravidel Mezinárodní hokejové federace IIHF.

Dosud NHL spíše trendy udávala a kopírovala Evropa. V posledních sezonách jde například o hybridní zakázané uvolnění nebo prodloužení hrané ve třech na obou stranách.

Návrh na změnu pravidel předložil soutěžní výbor, ve kterém o víkendu zasedali aktivní hokejisté, generální manažeři klubů NHL a trenéři.

Za hokejisty se mítinku zúčastnili David Backes (Boston), Mike Cammaleri, Cory Schneider (oba New Jersey) a Daniel Winnik (Washington), manažery zastupovali Peter Chiarelli (Edmonton), Jim Nill (Dallas), David Poile (Nashville Predators) a přes telefon Doug Wilson (San Jose Sharks). Trenéry reprezentovali Ken Hitchcock (Dallas) a Barry Trotz (Washington).

Aby jimi dvě navrhované změny pravidel vstoupily od nové sezony v platnost, musí je schválit hráčská asociace NHLPA a Rada guvernérů NHL.