Po dvou operacích krku dělal v Calgary skauta. Teď se Šmíd těší na angažmá v Liberci

před 1 hodinou

Ladislav Šmíd, který odehrál poslední soutěžní utkání v únoru loňského roku, se po příletu z Kanady zapojil do přípravy Bílých Tygrů. Do Liberce se zkušený obránce vrací po čtyřech letech. Bohatou kariéru v zámoří mu přerušila zranění. "Měl jsem dvě operace krku. Snažil jsem se vrátit do zápasů asi trošku dřív, než jsem měl," vracel se ke svým potížím.

Liberec - Hokejový obránce Ladislav Šmíd se po víkendovém příletu z Kanady dnes poprvé zapojil do přípravy Liberce, v jehož barvách se vrací na scénu po vleklých potížích s krkem. Jednatřicetiletý dosavadní hráč Calgary kvůli nim v NHL vynechal celou uplynulou sezonu, přesto chce patřit v týmu Bílých Tygrů mezi hlavní tahouny.

Po zranění uspěchal návrat

Šmídův příchod zveřejnil Liberec před dvěma týdny, v sobotu účastník dvou mistrovství světa a olympijských her v Soči z roku 2014 přicestoval. "Jsem samozřejmě rád, že se vracím domů. Mám tady rodinu, spoustu přátel a hodně kluků tady znám, i když se kabina hodně obměnila," řekl Šmíd novinářům.

Soutěžní zápas hrál naposledy 17. února 2016 v dresu Calgary. "Měl jsem dvě operace krku. Snažil jsem se vrátit do zápasů asi trošku dřív, než jsem měl," vracel se ke svým potížím. Od začátku sezony 2014/15 stihl v NHL jen 53 zápasů. "Proto jsme se rozhodli s doktory a týmem, že si celý rok odpočinu. Teď jsem dostal od doktorů zelenou, že jsem v pořádku a můžu hrát, tak to zkusím."

Šmídovi v NHL skončí po této sezoně čtyřletý kontrakt na celkem 14 milionů dolarů a musel se v posledních měsících vyrovnávat s absencí na ledě. "Bylo to hodně depresí. Tým mi ale dovolil skautovat a dělat trošku hráčský rozvoj, takže jsem cestoval a neseděl jen na zadku doma," ocenil, že jej Flames zapojili do dění.

V Kanadě si zkusil i roli trenéra

"Taky jsem pomáhal trošku našim trenérům. Když se někdo zranil, tak jsem chodil s klukama na led a byl jsem takový trošku trenér. Byl jsem vytížený a to mi taky v tom roce pomohlo," podotkl. Po Vánocích začal cítit, že by mohl pokračovat v kariéře alespoň v Evropě. "Zaplatil jsem si trenéra i led, začal jsem třikrát čtyřikrát týdně a říkal jsem si, že se necítím vůbec špatně a že by bylo dobré, když dostanu zelenou od doktorů, to ještě zkusit. To se stalo a jsem tady," usmíval se Šmíd.

V NHL má bývalý hráč Edmontonu na kontě 583 utkání a 72 bodů za 12 branek a 60 asistencí. S Libercem se dohodl na dvouleté smlouvě a moc velké naděje na návrat do nejlepší soutěže světa nevidí. "Úplně dveře nezavírám, ale týmy se omlazují a s tím mým zdravím bych nechtěl až tolik riskovat. Myslím, že extraliga je hodně kvalitní, taky něco dlužím Liberci, že mě vychoval a chtěl bych mu to vrátit," podotkl Šmíd.

K návratu si vybral mateřský klub a jiné varianty nezvažoval. "Přes rok jsem nehrál zápas, takže jsem rád, že mi Liberec umožnil druhou šanci. Jsem rád, že jsem se tady dohodnul a ani jsem nic jiného nehledal," řekl. "Dlouho jsem nehrál, ale doufám, že se do toho dostanu. Myslím si, že jsem hokej nezapomněl. Chci být jeden z lídrů a týmu pomoci."

Děti jsou velkou motivací

S kanadskou manželkou Ashley a dvouletými dvojčaty Ladislavem a Zoey je tak čeká místo Kanady život v Česku. "Manželka nebyla vůbec proti tomu. Není to pro ni jednoduché, nemluví česky, ale zná to tady a jezdíme sem každé léto. Byla by radši, kdybych hrál v Kanadě, ale vzala si hokejistu, a tak se ten život někdy vyvine," popsal Šmíd.

I děti pro něj byly motivací, aby v kariéře pokračoval. "Taky chci, aby viděly, že táta hrál hokej. Jsou ještě malé, ale teď tak nějak dostávají rozum a chtěl bych jim ukázat, že táta taky něco dokázal," dodal Šmíd.