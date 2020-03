Lopata místo hokejky. Reprezentant pracuje na stavbě: Musím z něčeho žít

Kdysi zářil v dresu Plzně, ovšem teď mu hokej coby zdroj obživy nestačí. Ján Sýkora kvůli předčasnému konci sezony a platovým podmínkám na Slovensku pracuje na stavbě.

Nejvyšší slovenská liga skončila kvůli koronaviru stejně jako jiné soutěže předčasně. Hráčům od té doby přestaly chodit peníze. Je možné, že už žádné nedostanou. Až půl roku můžou být bez příjmů.

Sýkora je s tím smířený. Proto si našel jinou práci. Hokejku vyměnil za lopatu. Z útočníka je rázem stavební dělník.

"Mám rodinu a dvě děti. Potřebujeme z něčeho žít a platit účty," řekl 29letý Slovák agentuře TASR.

Před pěti roky překvapil českou extraligu. Za Plzeň nasbíral 40 bodů (20+20), čímž předčil všechny parťáky včetně Dominika Simona či Ondřeje Kratěny. Dokonce patřil k nejlepším ligovým střelcům.

Později ale elán ztratil a po zastávkách v Třinci a Pardubicích odešel zpátky na Slovensko, kde jsou platy nižší. Proto když na sociální síti ukázal, jak se ohání lopatou, ihned dostal zprávy od spoluhráčů, kteří také stojí o práci na stavbě.

"Sezona skončila začátkem března a teď budeme prakticky půl roku bez příjmu," vysvětlil Sýkora. "Nejbližší výplata přijde v září, takže do té doby to musíte nějak pokrýt. Na Slovensku hokejisté většinou nevydělávají tolik, aby z toho vyžili celý rok. Česká extraliga je v tom jiná."

V extralize pobírají největší hvězdy i přes půl milionu korun měsíčně. Na Slovensku je horní hranice podstatě nižší - kolem dvou set tisíc korun. Tím pádem je nižší také částka pro dělníky ledu a nováčky. Někteří hráči nedosáhnou ani na průměrný slovenský plat (asi 30 tisíc korun).

Dalším problémem jsou podmínky kontraktu. Hokejisté jsou často placení jen za odehrané měsíce a zápasy. Pokud chybějí kvůli zranění, na bankovním účtu to pocítí.

Například Sýkora v poslední základní části stihl jen 33 zápasů, takže pokud jde o příjmy nevyužil sezonu v Detvě naplno, .

"Většina hráčů v nejvyšší slovenské lize to tak má, že dostane méně peněz, pokud nemůže hrát," vysvětlil Sýkora. "Já jsem s tím ale neměl problém, protože pan Ľupták (majitel Detvy, pozn. red.) mi pomohl k angažmá ve Zvolenu, abych si ty peníze takříkajíc vyhrál zpátky. Víme ale, jak celá sezona nakonec dopadla."

Dres Zvolenu, kterému měl vypomoct v play off, Sýkora kvůli ukončení soutěže neoblékl.

Unikla mu také slovenská reprezentace, kam se mohl vrátit po pěti letech. Díky skvělé produktivitě v Detvě sice obdržel hned tři pozvánky, ale kvůli zranění pokaždé odmítl.

Příležitost reprezentovat dost možná ještě dostane. Plánuje hrát další šest až sedm let. Pak by mohl zakotvit třeba ve stavebnictví, kde teď vzhledem k okolnostem sbírá poznatky.

"Vůbec to nevnímám jako něco špatného. Celý život si říkám, že všechno zlé je k něčemu dobré," prohlásil Sýkora.

"Alespoň se naučím dělat něco nového," pokračoval. "Není ideální, že je na tom hokej s penězi takhle, ale nic s tím neuděláme, takže si spíš říkám, že díky civilní práci se už teď něco naučím. Ne každý hokejista zvládne přechod do běžného života a já nejsem typ, který by na něco čekal. Nemám problém s prací, naopak. Smlouvy na Slovensku by se ale mohly do budoucna upravit, aby to hráči měli jednodušší."