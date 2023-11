Slavná hala chystá "last dance". Schovává podzemní bludiště i cennosti na rozřezání

S úspěchy českého, potažmo československého sportu je spjatá jako málokterá tuzemská aréna. Sportovní hala v pražských Holešovicích však stojí už 61 let a nejlepší časy má za sebou. Teď ji čeká sparťanský "last dance". Podívejte se, jak to uvnitř slavného stadionu po dekádách provozu vypadá.

