Ostuda na Slovensku. Hokejista vulgárně urážel zesnulou matku reprezentanta

Nedělní šlágr nejvyšší hokejové ligy na Slovensku má nelichotivou dohru. Někdejší obránce Litvínova Ján Brejčák vulgárně urážel zesnulou matku reprezentačního útočníka Tomáše Ziga.

Banská Bystrica, která usiluje o čtvrtý titul v řadě, vyhrála v ligovém šlágru na ledě Slovanu Bratislava 3:1. Duel se však vtiskl do paměti fanoušků z jiného důvodu.

Brejčák a domácí útočník Zigo dostali necelých pět minut před závěrečným hvizdem trest do konce zápasu za nesportovní chování.

Ještě předtím se postrkovali při vyloučení hostujícího Marka Bartánuse. Když následně odjížděli na trestnou lavici, Zigo byl natolik vytočený, že ho museli krotit rozhodčí. Nevychladl, ani když se za ním zavřela vrátka. Slovní přestřelka pokračovala. Oba hráči tak museli předčasně do šatny.

Proč se běžná strkanice natolik vyostřila? Brejčák měl vulgárně urážet Zigovu zesnulou matku.

"Za to, co jsem řekl, se hluboce omlouvám," řekl 30letý obránce po utkání pro Šport.sk.

"Jana mám rád, ale to, co předvedl, je vrchol. Tohle se nedělá," prohlásil trenér Slovanu Roman Stantien.

Že Zigova matka Miriam spáchala sebevraždu, není tajemstvím. Zigo se za ni dojemně modlil po zisku mistrovského titulu před dvěma roky. Paradoxně slavil právě v dresu Banské Bystrice, z níž v létě přestoupil do Slovanu.

Brejčák se teď ke svým necitlivým komentářům vrátil. "Myslím, že od začátku bylo jasné, že se nebude hrát v rukavičkách," vysvětloval serveru Šport24.sk. "A Matoušek se Zigem po mně celý zápas šli. Když mi v závěru praskly nervy, řekl jsem mu: 'Je*u tvoji mámu.' Myslel jsem to jako nadávku, která se používá. V tu chvíli jsem nevěděl, že mu máma zemřela. Řekli mi to až v kabině, protože když se to stalo, hrál jsem v zahraničí."

Překvapený obránce si pak v šatně sehnal na Ziga číslo a poslal mu textovou zprávu.

"Bohužel moji omluvu nepřijal a napsal mi, že se mnou skončil, že mám zapomenout," dodal Brejčák. "Víc udělat nemůžu. Mrzí mě to. Opakuji, že jsem na jeho mámu neútočil. Omluvil jsem se a postavil se k tomu jako chlap."

Strkanice a následná slovní přestřelka mezi Zigem a Brejčákem: