Slovan pod palbou, jistou nemá ani domácí ligu. Přijmout ho je sebevražda, ozývá se

před 1 hodinou

Po sedmi letech v ruské KHL chce zpátky do slovenské ligy, otevřené dveře ale Slovan Bratislava nemá. Hlavním, byť ne jediným problémem tradičního hokejového klubu jsou milionové dluhy.

Uplynulou štaci ve Slovanu nezařadí brankář Marek Čiliak k vrcholům své kariéry. S týmem narazil na ligové dno a za práci, kterou odvedl, stále nedostal všechny slibované peníze. Proto na bývalého zaměstnavatele podal žalobu.

"A to mám štěstí, že mi Slovan dluží jen tři výplaty," prozradila hvězda brněnské Komety serveru Šport24.sk. "Ale co ostatní? Klub jim dluží sedm výplat a víc."

Mezi největší nešťastníky patří kanadský brankář Barry Brust a americký forvard Jeff Taffe, kterým Slovan dluží celkem půl milionu eur (asi 13 milionů korun).

"Mrzí mě to, pořád mi něco slibovali, přitom to byly lži. Nedostat dva roky peníze za práci, to je šílenství," supěl Taffe. "Vrátil jsem se po půlročním angažmá ve Švýcarsku, protože jsem si myslel, že je to jediná cesta, jak získat peníze zpátky, ale bohužel. Navíc se o tom s vámi nikdo nebaví."

Na peníze za své služby čeká rovněž Michal Sersen, kapitán mužstva z posledního ročníku, v němž Slovan získal bídných 33 bodů a stěží lákal fanoušky do ochozů. "Poslední rok nikoho nebavil. Hráče ani diváky. Proto byl odchod z KHL asi nejlepším řešením," řekl Sersen deníku Šport.

Bratislavský celek dal ruské soutěži definitivní sbohem krátce po skončení světového šampionátu na Slovensku. Doplatil na prázdnou kasu.

Předtím přitom Juraj Široký mladší, jeden z čelných představitelů klubu, radostně hlásal, že dluhy zaplatí český investor. Příchod tajemného zachránce se ale nepotvrdil.

"Neměli na vybranou," komentoval pro deník SME odchod Slovanu z nejlepší evropské soutěže bývalý bek Lubomír Višňovský. "Když nemáte sponzora a peníze, musíte něco podniknout. Poslední tři roky to byl velký amatérizmus. Jak se vybírali hráči, jak to bylo celé organizované. Hrůza. Takhle se nedá hrát hokej."

Nyní chce Slovan zpátky do slovenské ligy. Přihlášku podal na poslední chvíli.

Když před sedmi roky z domácí soutěže odcházel, uzavřel s ní dohodu, která mu v případě potřeby má umožnit návrat zpět. Jenže tehdy ligu spravovala společnost Pro-Hokej, od příštího ročníku přebírá řízení hokejový svaz. A jak delikátní situaci vyřeší, není vůbec jasné.

V první řadě musí Slovan zaplatit dluhy, aby vůbec splnil licenční podmínky. To může být problém. Hokejistům klub dluží sedmimístnou částku v eurech a městu za pronájem zimního stadionu víc jak milion (přes 26 milionů korun).

Slovenské kluby možný příchod Slovanu vesměs vítají, neboť by soutěži přinesl vyšší návštěvnost a marketingový potenciál.

Liga, v níž nastupuje dvanáct týmů, však musí pro návrat bratislavského klubu vytvořit právní podhoubí. Nemůže jen tak připsat dalšího účastníka. Je to podobné, jako kdyby Znojmo místo EBEL najednou chtělo hrát českou extraligu.

V anketě deníku Pravda si tři čtvrtiny lidí myslí, že by měl Slovan příští sezonu odstartovat v nižší slovenské soutěži. Mezi elitu by v takovém případě musel proniknout sportovní cestou.

Nekompromisní přístup razí také bývalý člen výkonného výboru hokejového svazu Marián Vávra. "Stojím si za tím, že by byla sebevražda, pokud vedení svazu dopustí, aby Slovan fungoval v nejvyšší soutěži, jako by se nic nestalo," řekl deníku Šport. "Ze slovenské ligy odešel, protože chtěl. A tím, že odešel, způsobil obrovskou marketingovou újmu ostatním týmům. Nevykoupil se z ní, takže na základě čeho se má vrátit?"

"Všichni musejí splnit pravidla po sportovní a legislativní stránce, tak proč by Slovan měl být výjimkou?" pokračoval Vávra. "Pokud tohle představitelé svazu umožní, tak je se slovenským ligovým hokejem konec."