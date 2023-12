Slováci jsou po triumfu v euforii: Psali jsme historii, proti Čechům to chutná lépe

jšk

Vstup do mistrovství světa v Göteborgu se českým hokejovým juniorům vůbec nevydařil a za obhajobou stříbra vykročili vysokou porážkou se Slovenskem 2:6. Zatímco v týmu Patrika Augusty se hledají příčiny mizerného vstupu do turnaje, Slováci oslavují své reprezentanty. "Proti Čechům chutná takové vítězství lépe," říká útočník Peter Repčík.

Slovenští mladíci sice prohrávali už po 61 vteřinách, český tým ale na Rymonovu trefu dlouho nenavázal. Od druhé třetiny patřil zápas Slovákům, kteří v prostřední části skóre otočili a v posledním dějství dali porážce bývalého federálního partnera punc debaklu.

"Jestli to tak můžu nazvat, byla to bratrovražedná bitva. Výhra proto chutná lépe," usmíval se po duelu Peter Repčík. Jedním dechem však dodal, že Čechům nic zlého nepřeje: "Doma budou všichni rádi, ale jim ale přejeme hodně štěstí do dalšího průběhu turnaje," citoval devatenáctiletého hokejistu portál SME.sk, který úvodní duel označil za "přepisování historie".

Podle slovenského deníku byli Slováci aktivnější, bojovnější a hokejovější. "Úvod zápasu nám trošku nevyšel podle představ, ale tým ukázal obrovskou kvalitu, charakter, bojovnost a obětavost. Výborně jsme se na soupeře připravili," liboval si trenér Ivan Feneš.

Kapitán Adam Sýkora pak prozradil, že o přestávce před druhou třetinou se kabinou prohnala menší bouřka. "Nebyla to příjemná slova. Říkal jsem, že vůbec zápas na střídačce vůbec neprožíváme, nebojujeme jeden za druhého, hrajeme jen na sebe. Hned v druhé třetině se to změnilo a bylo to vidět na ledě. Jsem rád, že mě kluci poslouchali," popisoval.

Slovenské hokejisty čeká už dnes souboj se Švýcarskem. Po vítězství nad Českem do nej nastoupí ještě více nabuzení - o útoku na medaile se přitom mluvilo již před začátkem šampionátu. Bývalý gólman Rastislav Staňa, který mimochodem završil svou kariéru v pražské Spartě, v rozhovoru pro Pravda.sk prohlásil, že Češi jsou na začátek přijatelný soupeř.

První zápas na mistrovství ukázal, že měl pravdu.

"Chlapci mají za sebou víc úspěchů. Sami od sebe očekávají, že postoupí do semifinále. Je to jejich sen a myslím si, že jsou správně nastavení, aby ho dokázali naplnit," prohlásil.