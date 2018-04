Skvělý Voráček. Český útočník vystřelil Philadelphii důležitou výhru, skóroval i Zacha

před 1 hodinou

Hokejový útočník Jakub Voráček zařídil v NHL gólem z 55. minuty výhru Philadelphie 4:3 nad Carolinou a přiblížil tým k účasti v play off.

New York - Flyers drží druhou divokou kartu a mají čtyřbodový náskok před Floridou, která ve čtvrtečním programu udolala Boston 3:2 a uchovala si ještě teoretickou šanci. New Jersey si zajistilo postup do vyřazovací části vítězstvím 2:1 nad Torontem, ke kterému přispěl gólem Pavel Zacha.

Voráček rozhodl individuální akcí, když převzal puk ve středním pásmu a následně se prosadil střelou z pravého kruhu přes obránce k bližší tyči. Kladenský odchovanec se trefil podvacáté v sezoně a tuto metu překonal v NHL popáté v kariéře. Asistenci u vítězné branky si připsal Radko Gudas. Jejich spoluhráč Petr Mrázek zůstal jen na střídačce, protože Brian Elliott už je po operaci fit a chytal poprvé po téměř dvou měsících.

Pro hráče Floridy byl zápas dvojnásobně důležitý, protože chtěli zpříjemnit Robertu Luongovi jeho tisící start v soutěži. Panthers začali s velkým elánem a v desáté minutě vedli 2:0. Boston ale ztrátu na přelomu první a druhé třetiny smazal. Vyrovnávací gól připravil David Krejčí. Nerozhodný stav zlomil až v 55. minutě Jared McCann. Luongo je třetím gólmanem v historii soutěže, který odchytal tisíc zápasů. Před ním se to povedlo Martinu Brodeurovi (1266) a Patricku Royovi (1029).

Prohra Bostonu pomohla rozluštit tajenku vítěze základní části. Prezidentský pohár získal poprvé v klubové historii Nashville, který ve čtvrtek zvítězil ve Washingtonu 4:3. Predators navázali na úspěšné loňské tažení v play off, kdy se z posledního postupového místa probojovali až do finále.

New Jersey vstřelilo obě branky v prostředním dějství, ve kterém otočilo stav z 0:1. Obrat odstartoval Zacha, třetí hvězda zápasu. Český útočník vybojoval ve středním pásmu u hrazení kotouč, vyměnil si ho s Patrickem Maroonem a střelou z levého kruhu k bližší tyči vyrovnal. Druhou trefu přidal Miles Wood a Devils, kteří skončili minulý rok poslední ve Východní konference, se díky výhře kvalifikovali do play off poprvé od roku 2012.

Výsledky: New Jersey - Toronto 2:1, NY Islanders - NY Rangers 2:1, Philadelphia - Carolina 4:3, Washington - Nashville 3:4, Columbus - Pittsburgh 4:5 v prodl., Florida - Boston 3:2, Winnipeg - Calgary 2:1, Edmonton - Vegas 4:3, Detroit - Montreal 3:4. Utkání San Jose - Colorado, Vancouver - Arizona a Los Angeles - Minnesota se ještě hrají.