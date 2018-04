Před lety u titulu chyběl, teď vystřelil pátý zápas. Kometa se nás musí bát, burcuje Kracík

před 1 hodinou

Indiáni ještě nekončí a slibují, že si připraví ostré šípy i na páté utkání semifinálové série proti Kometě. První bod zajistil vítězi základní části gólem a asistencí Jaroslav Kracík. Pětatřicetiletý útočník věří, že kýžené vítězství jeho tým povzbudí. Nad tím, že obrat z 0:3 ještě v extralize nikdo nedotáhl, Kracík nepřemýšlí.

Sezona vám ještě neskončila. Cítíte úlevu?

Je to velká úleva, hlavně že jsme vyhráli. Říkal jsem si, že s nimi přece neprohrajeme čtyřikrát. V třetím zápase jsme byli určitě lepší, v jednom utkání doma také. Jsme rádi, že se nám podařilo Kometu porazit.

Bylo těžké dostat z hlavy koncovku třetího zápasu?

Bylo to těžké, ale hned po zápase jsme si řekli, že jsme hráli dobře, že to byla smůla. To nám pomohlo. Věřili jsme, že se to podruhé nestane.

Usínalo se vám dobře?

Podobně jako po každém zápase. Já už jsem jich odehrál mnoho.

Snažili jste se do čtvrtého zápasu něco změnit?

Právě, že jsme nechtěli nic měnit. Martin Straka říkal, že jsme hráli dobře. Ať hrajeme pořád stejně, tlačíme se do branky a dáme góly.

Jak důležité bylo, že jste ve čtvrtém utkání poprvé v sérii vstřelili vedoucí branku? Asi i vás osobně střela pod břevno potěšila…

V téhle sérii je to hodně důležité. Kdo dá první gól, zatáhne se, brání a čeká na brejky. Já jsem rád za každý gól, moc jich nedávám, obzvlášť v play-off. Povedlo se mi zvednout puk a konečně to tam spadlo.

Je vaším cílem vyvést z míry lídry Komety včetně Martina Erata?

Určitě, o to se pokoušíme od prvního zápasu. Nechceme je provokovat, ale hrát jim do těla. Aby se trochu báli, když přijedou k manťáku. Chceme tak hrát pořád, ale ve čtvrtém zápase se nám to dařilo asi nejvíce.

Co jste si říkal po gólu Komety na 2:1? Dostali vás pod velký tlak…

Říkal jsme si, že snad zase nevyhrajeme… (úsměv) Ale ne, museli jsme se povzbudit a zkrátka to v posledních minutách ubránit.

Podepíše se první bod na výkonu Plzně v pátém zápase v sobotu?

Hodně nás to povzbudí. Není možné doma prohrát třikrát v řadě.

Jak vnímáte, že stav 0:3 v českém play-off ještě nikdo nezvrátil?

Nekoukáme se na to, že to v extralize ještě nikdo nedokázal. Jinde než u nás se to už určitě někomu povedlo. Takhle nad tím nepřemýšlíme.

Hrajete v extralize za Plzeň již dvanáctou sezonu, ale u zisku titulu v roce 2013 jste nebyl. Cítíte v tomto roce největší šanci na medaili?

Takhle bych to neřekl, že cítím velkou šanci. Ale máme skvělou sezonu, hráli jsme dobře a teď se nám nepovedly tři zápasy. Nicméně o tom je play-off. Když prohrajeme ještě jednou, skončíme. Teď musíme vítězit.