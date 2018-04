Třináct výher a stop, Plzeň v Brně rozfoukala plamínek naděje. Recept známe, hlásí Preisinger

před 1 hodinou

Plzeňští hokejisté uspěli ve čtvrtém semifinále na ledě Komety 2:1 a vybojovali proti úřadujícím mistrům první bod. Stav série je pro indiány stále nepříznivý, ale s výhledem na domácí utkání o něco veselejší. Brnu roztrhli vítěznou šňůru třinácti zápasů.

Brno - Indiáni mohou zhluboka vydechnout, sezona ještě neskončila. Svěřenci Martina Straky strhli čtvrté semifinále v Brně na svou stranu a odvezli si první bod. Kometa přišla o sérii třinácti výher v play-off, přesto pojede do Plzně s náskokem 3:1. Trumfy drží v rukách i nadále ona.

Plzeň rozehrála čtvrté utkání lépe než všechna předchozí a první část ustála bez obdržené branky. Na startu druhé třetiny se góly Kracíka a Denise Kindla poprvé v sérii dostala do vedení. "Moc nám to pomohlo, bylo to důležité. Dali jsme do toho všechno," řekl Miroslav Preisinger.

Právě po faulu slovenského útočníka však Kometa dostala výhodu přesilovky pět na tři, která trvala déle než minutu. Preisinger přitlačil Erata na mantinel po odpískání. "Šel jsem tam jemně, pěstí jsem mu nedal. Neměl jsem úmysl se rvát," popisoval plzeňský forvard.

Jenže do souboje přijel Preisinger jako třetí. "Byla to z mé strany trochu hloupost, i když jsou v tom emoce. Jsem rád, že to kluci ubránili," dodal Preisinger. Kometa v početní výhodě kombinovala blízko Čiliaka, ale jedna rána Němce skončila mimo, druhou odrazil z pásma Hollweg.

Brňané snížili osm minut před koncem, potom mačkali Plzeň ve třetině, ale na vyrovnání už nedosáhli. "Oslabení ve třech a tlak na konci byly kritické momenty. Míra Svoboda to výborně pochytal. Ulevili jsme si, těšíme se na domácí utkání," poznamenal sedmadvacetiletý útočník.

Preisinger: Možná jsme Čiliaka zlomili



Plzeň hrála od začátku velmi zodpovědně, ale na druhou stranu jako by oproti minulým zápasům přidala ještě více tvrdosti. "Každý tým si lídrů všímá víc, snaží se je dohrávat, ale v mezích pravidel. Pokud se čistě dostaneme Kometě trochu pod kůži, je to dobře," podotkl Preisinger.

Zejména Hollweg byl mimořádně aktivní, soupeřům rozdal sedm hitů a na fanoušky ve vyprodaném Rondu působil jako červený hadr na býka. "On tak hraje pořád. Záleží, k čemu ho pustíme. Když si přihráváme vzadu pomalu, trefuje nás," všiml si brněnský útočník Martin Zaťovič.

"Ale nebylo to nic zvláštního," odmítl Zaťovič větší tvrdost indiánů. Plzeň vyválčila první bod, ale potřebuje ještě tři. "Myslím, že recept známe, jen jsme v prvních třech zápasech neproměnili šance. Marek Čiliak je držel, možná jsme ho zlomili," přemítal krajan brankáře Brna Preisinger.

Těsná středeční prohra Plzeň neovlivnila

Západočechy naopak nezlomila koncovka třetího duelu, kdy inkasovali za stavu 2:2 rozhodující gól necelou minutu před koncem. "To už je pryč, deset minut po zápase už jsme se snažili připravit na ten další. Všechny čtyři zápasy byly vyrovnané, pořád máme šanci," prohlásil útočník Škody.

Brňané nenavlékli čtrnáctý vítězný korálek, a tak se více nepřiblíží počinu Pardubic z let 2010 a 2011, kdy Východočeši v play-off zvítězili dokonce šestnáctkrát v řadě. "Dva góly v krátké době nás poznamenaly, ale nic se neděje. Je to jediný zápas, jdeme dál," nedělal si těžkou hlavu Zaťovič.

Semifinále mezi Plzní a Brnem se vyvíjí stejně jako souboj Hradce Králové s Třincem. Hůře postavený tým ze základní části vede 3:1 a série se vrací do Čech. Páté utkání se hraje v Plzni v sobotu v 17:20.