Jágr a Plekanec pomohli k výhře v Jihlavě, druhé semifinále vedou Budějovice

před 1 hodinou

Do semifinálových sérií play off první ligy, z nichž vzejdou účastníci baráže o extraligu, vykročili lépe hokejisté Kladna a Českých Budějovic. Rytíři zvítězili na ledě vítěze základní části Jihlavy 4:1, Jihočeši dobyli led Vsetína po výsledku 2:0. Obě série budou pokračovat na stejných místech v sobotu druhými duely.

Kladno v sestavě s oběma velikány Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem určilo ráz utkání povedeným nástupem. Už po 46 vteřinách poslal Středočechy do vedení Tomáš Redlich, jenž se dobře zorientoval mezi kruhy a z výšky padající odražený kotouč poslal bez přípravy za záda gólmana Niklase Lundströma. V šesté minutě navíc jihlavský brankář vyrazil Kružíkův pokus přímo na hůl Tomáše Kauta a bylo to 0:2.

Většinu zaplněných tribun Horáckého zimního stadionu pak sice rozjásal ve 13. minutě po ráně bez přípravy Tomáš Harkabus, ale to bylo zároveň naposledy, kdy musel kladenský brankář Lukáš Cikánek lovit puk ze sítě. Krátce před první pauzou navíc udeřil znovu Redlich, a to dokonce při vlastním oslabení. Na obranné modré čáře získal puk a sólo zakončil parádně do horního růžku.

Dukla se sice nevzdala, jenže Středočeši na vlně dvoubrankového vedení hru s přehledem kontrolovali. Před polovinou zápasu měli navíc k dispozici přes minutu dlouhou přesilovku čtyři na tři a čtyři sekundy před jejím skončením ji po asistencích Plekance s Jágrem využil nekompromisní bombou Jiří Říha.

Jihlavští chvilku nato nevyužili kratičkou přesilovku pět na tři. Obě hvězdy první velikosti těsně před druhou přestávkou předvedly nádhernou souhru: Jágr vyzval k zakončení Plekance, jehož pokus ale Lundström s velkým štěstím vytěsnil mimo tyče.

Domácím sice jasně patřilo třetí dějství, jenže herní i střeleckou převahu nedokázali promítnout do skóre. A když pět minut před koncem základní doby minul v přesilovce odkrytou branku Juraj Bezúch, bylo zřejmé, že Rytíři už si cenný úspěch nenechají vzít.

Vsetín musel ještě v úterý bojovat o postup do semifinále v rozhodujícím sedmém duelu s Prostějovem (6:2), zatímco Motor postoupil přes Havířov už o dva dny dříve. Při vyrovnané bilanci soků v základní části Jihočeši ovládli první dva a třetí porážku za sebou s Valachy při vstupu do boje o extraligovou baráž nepřipustili.

Ve 14. minutě získal Českým Budějovicím vedení Václav Karabáček, který se posunul na pozici nejproduktivnějšího hráče týmu s devíti body za tři branky a šest asistencí ze sedmi zápasů. V čase 35:09 pojistil náskok Motoru v přesilové hře Lukáš Endál. Brankář Petr Kváča udržel poprvé v letošním play off a celkově počtvrté v sezoně čisté konto.

Semifinále play off první hokejové ligy - 1. zápasy:

Jihlava - Kladno 1:4 (1:3, 0:1, 0:0)

Branky: 13. Harkabus - 1. a 20. Redlich, 6. T. Kaut, 29. Říha. Rozhodčí: Zubzanda, Grech - Tvrdík, Šimán. Vyloučení: 6:7, navíc Harkabus (Jihlava) 10 min. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 6349.

Vsetín - Motor České Budějovice 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Branky: 14. Karabáček, 36. Endál. Rozhodčí: T. Veselý, Pilný - Rožánek, Gančarčík. Vyloučení: 5:8, navíc Gilbert (Č. Budějovice) 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 4480.