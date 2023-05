Sbalené kufry a tréninky v Liberci. Lence návrat do reprezentace nepřekvapil

Útočník Radan Lenc se po příletu do Rigy večer připojil k české hokejové reprezentaci na mistrovství světa a doplnil soupisku výběru kouče Kariho Jalonena. Přicestoval jako jeden z náhradníků za zraněné útočníky Filipa Chytila a Lukáše Sedláka, pro které turnaj skončil. Tým má posílit ještě Radim Zohorna z farmy Toronta.

"Samozřejmě jsem dostával nějaké informace, jak se situace ohledně zraněných kluků vyvíjí. Chvilku to vypadalo nadějně, ale věděl jsem, že si všichni přejou, aby se uzdravili, protože je potřebujeme a jsou důležitými články týmu," řekl Lenc ve videonahrávce pro média.

"Bohužel jejich zdravotní stav je natolik vážný, že to není k pokračování. Včera jsem dostal zprávu, abych měl zabalené věci, že už to opravdu vypadá, že už dneska přiletím, tak abych byl v pohotovosti."

Útočník švédského HV 71 se nevešel do konečné nominace po Českých hrách v Brně při posledním škrtu. Jednatřicetiletý odchovanec Mladé Boleslavi před dvěma roky na MS také v Rize debutoval na velké mezinárodní akci. Zúčastnil se i loňské olympiády.

"Při výstupních mítinkách se mě trenér ptal, jestli máme s rodinou v plánu odjet na dovolenou, nebo jaký mám plán. Tím, že jsme skončili brzy sezonu v Jönköpingu a měl jsem dost času před prvním kempem, tak jsme toho využili a jeli jsme na dovolenou, takže jsem v plánu nějakou další neměl."

A tak zůstal v České republice a čekal na telefonu, až mu naskočí na displeji jméno Martina Havláta.

"Jen jsem si chtěl dát dva tři dny volno a užít si trošku rodiny a pak do toho zase skočit, protože jsem se chtěl dál připravovat na novou sezonu," uvedl Lenc.

Už se chystal na novou sezonu v HV 71 s Libercem, kde působil v letech 2018 až 2021.

"Bylo to víceméně víc zaměřené na novou sezonu a ne vyloženě na mistrovství, ale trošku jsem to v hlavě měl, že by se mohlo něco stát. Ne že bych s tím nějak počítal, ale chtěl jsem být připravený na obě varianty. Nějak mě to ani nezaskočilo. Chodil jsem do posilovny a tím, že Liberec má celý květen týmové ledy, tak jsem měl možnost se k nim přidat. V tom mi to všechno hrálo do karet," dodal Lenc.