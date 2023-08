Je to šílené, jste z něj v rauši, vypráví Kanaďan o inhalování "ruského plynu" v KHL

Kanadský hokejista Zach Boychuk vylíčil, jak v Kontinentální lize inhaloval tzv. ruský plyn, který je už roky na seznamu zakázaných látek.

Prožil zářnou juniorskou kariéru, ale když se po štacích v Carolině, Pittsburghu, Nashvillu a znovu Carolině neprosadil v NHL, zvolil Boychuk v roce 2016 stejně jako mnozí před ním úprk do ruské KHL.

Začal v Novosibirsku a nakonec se přes slovenskou Bratislavu dostal do Čerepovce.

Ačkoliv běžně nedostával zaplaceno včas, na Rusko vzpomíná rád. A jak bývá zvykem, z východní země si odnesl řadu peprných historek. V podcastu The Cam & Strick, který vede novinář Andy Strickland spolu s bývalým hokejistou Camem Janssenem, promluvil například o inhalování "ruského plynu".

Asi pětiminutovou proceduru podstoupil se spoluhráči při angažmá v Čerepovci.

"Probíhá to tak, že jdete do zákulisí stadionu, kde na vás v jedné místnosti čeká starý a pochybně vypadající doktor. Svítí jediná žárovka, ostatní jsou zhasnuté. Všichni jsou seřazení ve frontě. Když na vás přijde řada, lehnete si na stůl. Hodně kluků u toho poslouchá muziku, aby se správně naladilo. Pak zadržíte dech, jak to jen jde, nasadíte si masku a necháte plyn, ať se vám tak nějak dostane do hlavy," vyprávěl Boychuk.

"Je to šílené. Celou dobu jste jak v rauši. A když odcházíte, cítíte se naprosto skvěle. Hodně kluků to podstupovalo a zbožňovalo," dodal 33letý útočník.

Ačkoliv ani v době rozhovoru netušil, co vlastně vdechoval, z kontextu je patrné, že šlo o xenon. "Ruský plyn" se mu říká proto, že jeho inhalování je spjaté právě s Ruskem.

"Říkal jsem si, jestli ho někteří kluci propašovávají do Severní Ameriky. Bylo by to skvělé, ale neslyšel jsem o tom. Myslím, že je to hodně drahá záležitost," líčil Kanaďan.

Na otázku, jestli xenon pomáhá se samotnou výkonností, odpověděl: "Myslím, že díky tomu rychleji regenerujete. Určitě je to nelegální, jinde byste z toho měli problémy. Nevím, jestli se to dá ve vašem oběhu nějak odhalit, každopádně se díky tomu cítíte hodně dobře."

Vdechování xenonu se stalo velkým tématem po zimní olympiádě v Soči 2014. Domácí Rusové tehdy získali nejvíc medailí, podle německé stanice WDR ale i díky tomu, že si pomohli právě "ruským plynem".

Sami na tom neviděli nic špatného, ostatně ani antidopingová agentura WADA ho tehdy nevedla na seznamu zakázaných látek. Xenon přitom nepřímo pomáhá k lepším výkonům. Podporuje tvorbu hormonu erythropoietinu, jehož přímé podávání do lidského organismu sport zakazuje.

WADA na to zareagovala a několik měsíců po hrách v Soči xenon zařadila mezi zakázané látky.

Boychuk se inhalováním vzácného plynu dostal "do rauše" v sezoně 2018/19. Zázračné výkony však nepředváděl, v 25 zápasech posbíral jen čtyři body a ještě v průběhu ročníku odešel do Švýcarska. Teď ho čeká čtvrtý rok v berlínském Eisbärenu.

Jestli se xenon v KHL stále vdechuje, není jasné. Kdo ale proceduru zažil, nedá na ni dopustit.

"Je super, prošel jsem si jí víckrát. Na pár minut se ocitnete v jiném světě. Mimochodem, cizinci ji zbožňovali ještě víc než naši," prohlásil bývalý ruský obránce Nikita Ščitov, jenž prošel několika kluby Kontinentální ligy.