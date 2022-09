Podpis v KHL? Snadné rozhodnutí, líčí Pastrňákův exparťák. Kanaďany válka nezviklala

Exodus po únorové invazi Vladimira Putina na Ukrajinu je znát. Ruská KHL začala zkraje září s výrazně menším počtem cizinců než loni. Třeba kanadské hokejisty však válka příliš nezviklala.

Po úprku cizinců měla KHL plno volných míst. Co na tom, že východní ligu opustily hned dva kluby - finské Helsinky a lotyšská Riga. Práci tak získali i hráči, kteří by za normálních okolností neměli nárok. Například Japonec Yu Sato, jenž příliš nezářil ani v americké juniorce.

Některé národy ze soutěže naopak zmizely. Odešli oba Dánové a Estonci i jediný Litevec.

To Německo má nadále dva zástupce a u Francie přibyl k útočníkovi Stéphanu Da Costovi obránce Yohann Auvitu.

Bělorusů a Kazachů je podobně jako loni, neboť v lize zůstaly běloruský Minsk a kazašský Nur-Sultan. Posledním zahraničním účastníkem je čínský Kunlun, jehož kádr opět tvoří především Severoameričané, z nichž mnozí už mají čínský pas.

Právě zámořští hokejisté ve východní lize často pokračují, jako by se nic nedělo. Někteří sice odešli, v jednom případě prý po zásahu rodičů, ale volná místa zaplnili jiní.

Podle databáze Elite Prospects tak KHL hraje rovných 40 Kanaďanů místo 46 a 13 Američanů místo 11. Ve skutečnosti jich ale bylo a je více. Mnozí hráči se totiž narodili a vyrůstali v Severní Americe, ale už jsou vedeni primárně jako Číňané nebo Bělorusové, protože nastoupili v tamní reprezentaci.

Tak či onak se dá konstatovat, že válka Vladimira Putina na Ukrajině s počtem zámořských hráčů v ruské lize výrazně nezahýbala.

"Bylo to snadné rozhodnutí," komentoval odchod do Soči kanadský zadák Joe Morrow, který v minulém ročníku hrál za Nur-Sultan. "Takový je hokej. V KHL se mi líbí, protože je to vysoce kvalitní liga, ve které dostávám hodně prostoru, díky čemuž se můžu i v devětadvaceti letech pořád zlepšovat."

V minulém ročníku nastoupili za Soči tři rodilí Bělorusové, dva Švédové a jeden Kanaďan, Slovák a Lotyš.

Teď Morrow v kabině potkává jen dva cizince - dalšího kanadského beka Brandona Gormleyho a běloruského forvarda Nikitu Feoktistova.

Pokud tedy v současné KHL narazíte na kvalitního cizince, pravděpodobně půjde o Kanaďana. "Lidé u nás se na celou situaci možná dívají stejně jako já," spustil Morrow, který kdysi hrál v Bostonu s Davidem Pastrňákem a spol. "KHL je druhá nejlepší soutěž na světě. Pokud chcete hrát na vysoké úrovni, jdete právě tam."

"Hodně Kanaďanů chce prostě hrát hokej, na ničem jiném jim nezáleží," pokračoval obránce. "Hrajete, doufáte, že vyhrajete, pak jdete domů, zapnete televizi a relaxujete. V každé zemi je to stejné. Hráči ze Severní Ameriky zkrátka vnímají hokej izolovaně, takže jim nevadí tady hrát. V Kanadě se navíc o tom, co se děje v Evropě, nediskutuje."

U dalších hokejových národů nastal exodus. Ligu, která je provázaná s ruskou vládou, hrají jen čtyři Češi, pět Švédů a jeden Fin. V minulé sezoně jich bylo dohromady kolem stovky.

Zmizeli také téměř všichni Lotyši. Jedinou výjimkou v rámci severní, střední a východní Evropy jsou Slováci, jejichž počet klesl nepatrně z devíti na sedm.