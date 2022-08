Do Ruska nepůjdeš. Hokejista narazil u rodičů, musel se vyplatit osmi miliony

Hokejista Daniel Audette podepsal po invazi Vladimira Putina na Ukrajinu smlouvu v ruské KHL. Hned po několika týdnech se však ze smlouvy vyplatil.

Daniel Audette (vlevo) v souboji s Jegorem Korškovem na Channel One Cupu 2021 | Foto: Reuters

Ve Viťazu si měl 26letý Kanaďan Audette vydělat 30 milionů rublů. Kvůli nedodržení kontraktu ale musí klubu zaplatit dvě třetiny z této částky, tedy 20 milionů, což v přepočtu dělá asi osm milionů korun.

Za náhlým a finančně nákladným obratem stojí hokejistovi rodiče. Alespoň podle generálního manažera Viťazu Igora Varického.

"Zasáhly do toho rodinné záležitosti. Myslím, že jako mladý kluk je do určité míry závislý na názoru rodičů. Stejně jako jiní mladí kluci z Evropy a Severní Ameriky, kteří dospívají později než my Rusové," rozpovídal se Varickij o Audetteovi pro web Championat.

"Na rodinné poradě se tak rozhodlo, že Daniel do Ruska nepůjde a že smlouva se zruší," doplnil manažer.

Audette pochází z hokejové rodiny. Jeho otcem je Donald Audette, který v NHL odehrál na pozici křídla přes 700 zápasů za šest různých klubů včetně Montrealu, kde se po hráčské kariéře prosadil jako skaut.

Právě Montreal pak v roce 2014 draftoval v pátém kole Daniela Audettea, který se však v klubu neprosadil - dotáhl to jen na farmu.

Poté se přesunul do Evropy. Nejdřív hrál ve Finsku a v minulé sezoně přesedlal do ruského Viťazu, kde ve 45 kláních posbíral 39 bodů (17+22). Následně stihl ještě krátké angažmá ve švédském Örebru.

V červnu, tedy několik měsíců po vojenském vpádu Ruska na Ukrajinu, se Audette rozhodl do Viťazu vrátit. Po rodinné poradě však zařadil zpátečku. Příští sezonu nakonec odehraje v nejvyšší švýcarské lize za Lausanne.

Svou otočku nijak nekomentoval. Jérémy Roy, který s Audettem před časem mluvil ohledně svého angažmá ve Viťazu, to vysvětlil následovně: "Co jsem pochopil, Daniel bere tu situaci jako svou soukromou věc. Hodně se zdráhá k ní cokoliv říct."