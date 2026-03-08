Pokud dá tolik gólů, sním čepici. V Bostonu se smějí, moderátora dohnala skepse

Podle převažujících předpokladů se měl hokejový Boston topit v suterénu NHL. Místo toho je ale v pokročilé fázi aktuální sezony plně ve hře o play off. S tím souvisí i nad očekávání dobré výkony jednotlivých hráčů.
Před sezonou visel otazník nad mnohými, hodně se řešil například kanadský útočník Morgan Geekie.
V minulé základní části, i díky tomu, že byl v jejím průběhu natrvalo převelen k Davidu Pastrňákovi, zazářil 33 góly.
Protože předtím bylo jeho maximem 17 tref, někteří očekávali, že aktuální ročník vrátí statného forvarda zpátky na zem.
Do čela těchto kritiků se postavil břitký moderátor stanice 98.5 The Sports Hub Michael Felger.
„Není to špičkový ofenzivní hráč. V sezoně, kdy mu končila smlouva, dal 33 branek. Ale tímhle typem prostě není. Nečekám od něj moc,“ spustil o Geekiem zkraje stávajícího ročníku.
Když byl konfrontován s predikcí, že 27letý forvard nejenže udrží výkonnost, ale dokonce půjde ještě nahoru, Felger se rázně ohradil.
„Statisticky se nezlepší. Pokud dá 34 gólů, sním svou čepici,“ prohlásil.
Nyní ho odvážný komentář dohnal. Geekie se díky trefě na začátku března dostal na 34 branek a znovu tak posunul své kariérní maximum. Dokonce vládne týmové tabulce střelců - o tucet gólů před Pastrňákem. S 56 body je v mužstvu druhý za Pastrňákovými 74 zápisy.
V tomto případě je podstatných oněch 34 gólů. „Felger teď musí sníst čepici,“ upozornil moderátora i producent zmíněné stanice Kevin Maggiore.
Geekie v posledních měsících do jisté míry nabourává i představu, že je jen produktem geniální mysli Davida Pastrňáka.
Při hře pět na pět totiž mnohdy nastupuje bez českého tvůrce hry. Trenér Marco Sturm je sice rád vidí spolu, ale Geekieho neváhá umístit do jiné lajny. Poslední dobou hraje Kanaďan ve třetí formaci po boku mladého centra Frasera Mintena.
Bruins takto rozkládají svou ofenzivní sílu. A že jim to vychází, dokládá fakt, že po třech čtvrtinách základní části se pohybují na hraně postupu do play off. Nyní těsně drží poslední postupovou příčku ve Východní konferenci, což v této fázi sezony čekal málokdo.
A co je zajímavé, na Západě by Boston se 75 body byl celkově čtvrtý a postupové místo by držel se slušnou rezervou.
Nosková přichází Indian Wells na chuť a po skalpu Cirsteaové si zahraje o čtvrtfinále
Tenistka Linda Nosková si na "pátém grandslamu" v Indian Wells zahraje poprvé osmifinále. Světová čtrnáctka zdolala Rumunku Soranu Cirsteaovou 6:7, 6:4, 6:4, oplatila jí tři týdny starou porážku z Dubaje a vylepšila si při čtvrté účasti maximum na turnaji v kalifornské poušti.
Půjde opět do boje o Hrad? „Účast ve volbách velice silně zvážím,“ říká Pavel
Prezident Petr Pavel v neděli v rozhovoru pro ČT24 zopakoval, že při dostatečné podpoře občanů a dobrém zdraví vážně zváží kandidaturu na druhý prezidentský mandát. V bilančním rozhovoru České televize ke třem rokům v prezidentské funkci svou kandidaturu jasně nepotvrdil. Další prezidentské volby budou z kraje roku 2028.
Gól do šatny Slavii nezlomil, Chorý v derby srazil Spartu. Sešívaní jdou tak do trháku
Fotbalisté Slavie v derby pražských "S" porazili doma Spartu po obratu 3:1 a po 25. kole první ligy vedou tabulku před svým rivalem už o 10 bodů. Skóre otevřel v nastavení úvodního poločasu hostující Patrik Vydra, v 57. minutě srovnal z penalty Tomáš Chorý. V 79. minutě dokonal obrat při svém 200. ligovém startu střídající Mojmír Chytil a o chvíli později přidal pojistku znovu Chorý.
Izraelský vzdušný úder v Gaze v neděli zabil tři Palestince, včetně zdravotníka
Neděle byla nejtragičtější den, pokud jde o izraelské údery v Pásmu Gazy od začátku americko-izraelských útoků na Írán před týdnem – usmrceni byli tři Palestinci. Podle Reuters to řekl šéf nemocnice Šífa Muhammad abú Salmía.
Spása pro českou ekonomiku. Bez cizinců by zkolabovalo zdravotnictví i sociální služby
Čtyřicetiletá Světlana žije v Česku už přes deset let. Za tu dobu vystřídala několik pracovních míst, většinou v gastronomii. Dnes pracuje v kantýně nejmenovaného pražského úřadu jako pomocná kuchařka. Pohostinství je jedním z oborů, kde Čechy nahrazují právě pracovní síly z Ukrajiny, jako je ona. Bez zahraničních pracovníků se dnes už v Česku neobejde žádný obor, kde je potřeba manuální práce.