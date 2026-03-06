"O třídu jinde." Top lajna NHL má po letech české zastoupení, dominance je ohromující

Málokdo v hokejové NHL září po olympijské pauze tolik jako Martin Nečas. Český křídelník je aktuálně hlavní tažnou silou coloradské první lajny, o níž se mluví jako o nejlepší v celé lize.
Před lety budila největší respekt „The Perfection Line“, bostonská trojice tvořená centrem Patricem Bergeronem a jeho křídly Davidem Pastrňákem a Bradem Marchandem.
Hráli spolu hlavně v letech 2016 až 2021. Poté se Pastrňák v rámci rozložení sil přesunul do jiné formace. A oba jeho dřívější parťáci postupně odešli. Bergeron ukončil kariéru, Marchanda loni potkal trejd.
Nyní ovšem znovu platí, že nejúdernější útok v soutěži má české zastoupení. Po Pastrňákovi tvoří výjimečnou společnost Nečas, který v Coloradu nastupuje s Nathanem MacKinnonem a Artturim Lehkonenem.
Nejlepší první lajny v NHL, čili nejlepší lajny celkově, na začátku března posuzoval online deník The Athletic.
Žebříček tvořil podle metody, kdy určil klíčového hráče každé první formace, zpravidla centra, a zkoumal, jak se týmu daří, když je právě on na ledě. Hlavním parametrem byl rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými góly při hře pět na pět za 60 minut hry.
V případě Colorada byl oním hráčem MacKinnon, u něhož k 2. březnu vyšlo číslo 3,21 (4,82 u vstřelených gólů minus 1,61 u inkasovaných).
Přes trojku už se nikdo další nedostal, ani přes dvojku. „Elitní útok Colorada není v této sezoně NHL jen nejlepší, on je vyloženě o třídu jinde. Mezera mezi ním a další lajnou v pořadí je stejně velká jako mezera mezi druhým a čtrnáctým místem,“ komentoval výsledky Harman Dayal ze zmíněného webu.
Ohromující dominanci pochopitelně nemá na svědomí jen MacKinnon, jakkoliv se o něm často mluví jako o druhém nejlepším hráči planety.
Momentálně táhne opěvovanou formaci hlavně Nečas, který v pěti kláních po olympijské pauze posbíral fantastických deset bodů (5+5).
Celkově má po 57 zápasech 72 bodů (27+45) a poprvé by v jedné základní části NHL mohl pokořit stobodovou hranici. Ve 27 letech se zdá být na vrcholu kariéry.
„Nečas si zaslouží velké uznání za to, jak hladce do první lajny zapadl. Na transport puku je to elitní hráč. A když zkombinujete jeho rozdílové bruslení s tím MacKinnonovým, vznikne vám z toho nejrychlejší a nejdynamičtější první útok v celé lize,“ podotkl Dayal.
„Lehkonen je pro ně díky inteligenci na obou stranách hřiště, schopnosti získávat puky a celkově práci bez kotouče velmi dobrým doplňkem,“ dodal novinář.
Ne všechno ale klape na výbornou. Když se obávaná trojice sejde na přesilovce, je pozoruhodně neefektivní.
A pak je tu ještě jedna obava. „Jde o to, zda Nečas dokáže svou elitní produktivitu přenést i do play off, kde v minulosti zaostával,“ upozornil Dayal na útočníkových 35 bodů v 66 zápasech o Stanley Cup.
