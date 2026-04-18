Otočkou za 16 sekund Pardubice rozhodly drama. Proti Třinci mají první finálový bod

Hokejisté Pardubic porazili v prvním finále play off extraligy Třinec 3:2. Dynamo otočilo zápas dvěma góly za 16 sekund ve třetí třetině. Ve 47. minutě vyrovnal devátým gólem ve vyřazovací části Roman Červenka a poté se prosadil Jiří Smejkal.
Utkání překvapivě nebylo zřejmě i kvůli vysoké ceně vstupenek vyprodané. Série hraná na čtyři vítězství bude pokračovat v neděli opět na východě Čech.
Dynamo začalo aktivněji a již ve 2. minutě zahrozili Sobotka s Kautem, stejně jako po samostatné akci později Sedlák ale brankáře Mazance překonal nedokázali.
Třinec se v útočném pásmu výrazněji předvedl v 7. minutě, Nestrašil ale připraveného Willa nezaskočil. I kvůli nedovolenému zákroku Košťálka se neprosadil ani Ondřej Kovařčík. V závěru první třetiny prověřil pardubického gólmana Roman.
Východočeši přestáli i Kurovského šanci ve 22. minutě a v polovině utkání se dostali do vedení. Po zblokované Tourignyho střele se prosadil pohotový Mandát a připsal si čtvrtou branku v play off.
Pardubice ale vedly jen 68 sekund, Willa překvapil nahozením zpoza branky Flynn. Puk se po střele brankáře Dynama odrazil od betonu za jeho záda.
Třinec nevyužil početní výhodu po Sedlákově faulu, po návratu domácího útočníka na led se ale dostal do brejku Ondřej Kovařčík a zakončil střelou mezi Willovy betony. Asistenci si připsal Nestrašil, pro kterého to byl jubilejní 250. bod v extralize.
Domácí se tlačili za vyrovnáním a ve 47. minutě se to nejproduktivnějšímu hráči play off Červenkovi podařilo, za Mazancova záda dorazil Ludvigovu střelu.
Jen o 16 sekund později Pardubice opět vedly. Mandát posunul puk ze skrumáže od mantinelu k volnému Smejkalovi, který prostřelil Mazance. Třinečtí se pokusili gól odvolat trenérskou výzvou na postavení mimo hru, rozhodčí ale u videa nenašli prokazatelný záběr.
Oceláři mohli při druhém Sedlákově vyloučení vyrovnat, domácí ale podržel Will. Závěr poté zkomplikoval hostům Sikorův trest, na power play měli čas jen 43 sekund. Vyrovnat se jim nepodařilo.
Finále play off hokejové extraligy - 1. zápas:
HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
Branky a nahrávky: 30. Mandát (Tourigny, Sedlák), 47. Červenka (Ludvig, Sedlák), 48. Smejkal (Mandát) - 32. Flynn (Daňo, Cienciala), 39. O. Kovařčík (A. Nestrašil). Rozhodčí: Mejzlík, Pražák - Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 9236.
Pardubice: Will - Košťálek, T. Dvořák, Tourigny, Ludvig, Gazda, Hájek, Mikliš - Kelemen, Kondelík, Smejkal - Mandát, Sedlák, Červenka - M. Kaut, Sobotka, Lauko - J. Stránský, Poulíček, Vondráček. Trenér: Pešán.
Třinec: Mazanec - M. Adámek, Marinčin, Kundrátek, J. Galvas, Koch, D. Musil, Nedomlel - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Daňo, Hudáček, Flynn - M. Růžička, Sikora, Kubiesa - Kurovský, M. Roman, Hrehorčák - Cienciala. Trenér: Žabka.
