Fandil Rusku proti Česku, pak za Čechy hrál. Srandovní, otevřel se v KHL Safin

O někdejšího českého reprezentanta Ostapa Safina je v Rusku zájem. Přestože podle statistik moc nezáří, okolnosti jeho přestupu do KHL a otevřenost z něj dělají vyhledávaného respondenta.

Ostap Safin v dresu pražské Sparty, kde působil před odchodem do ruské KHL. | Foto: Milan Kammermayer

Narodil se ruským rodičům, s nimiž doma mluvil rusky. Chodil do školy při ruské ambasádě, kde podle svých slov poznal většinu přátel. Jako začínající hokejista vzhlížel hlavně k Jevgeniji Malkinovi a Alexandru Ovečkinovi.

Přesto Safin na mládežnické úrovni reprezentoval Česko. Narodil se totiž v Praze, kde také vyrůstal.

Ještě v dětství přitom za všech okolností fandil sborné, jak přiznal webu Championat.

"Když hrálo ruské áčko proti tomu českému, doma panovala zvláštní atmosféra. Fandil jsem Rusku, protože moji rodiče a všichni příbuzní jsou Rusové," spustil útočník se dvěma pasy. "Pak jsem ale reprezentoval Česko na mnoha mezinárodních turnajích, takže to v tomto ohledu bylo trochu srandovní."

Ze zápasů proti Rusku mu nejvíc utkvěl v paměti ten na juniorském mistrovství světa 2018, kde v lajně s Filipem Chytilem přispěl k vítězství 5:4 zápisem 1+1.

Od té doby za Česko na velké akci nenastoupil. Zkoušel se prosadit v zámořském Edmontonu, který si ho vybral ve čtvrtém kole draftu, ale marně. Kvůli nevýrazným výkonům na farmě zůstal relativně daleko od NHL.

V minulé sezoně našel útočiště v mateřské Spartě, kde v 41 extraligových zápasech posbíral 13 bodů (8+5). Spokojený ale nebyl.

"Moc se mi tam nelíbilo. V tak hvězdném týmu bylo těžké se prosadit. Jsem mladý a musím se ukázat. Proto jsem si vybral Rusko, kde potřebují hráče, protože jich hodně odešlo," řekl 24letý Safin webu sports.ru s odkazem na exodus cizinců po startu ruské války na Ukrajině.

Křídelník měl se Spartou smlouvu na dva roky, ale předčasně ji rozvázal, aby mohl do Lady Togliatti. Při tomto procesu získal v Rusku takzvané sportovní občanství, díky kterému se v Kontinentální lize nepočítá jako cizinec.

"Jinak by bylo těžké tam najít práci. Uvědomoval jsem si, že moje statistiky nejsou nejlepší. Skoro každý tým má v případě zahraničních hráčů naplněný limit, jako Rus máte více možností," podotkl Safin.

Přestup do Ruska konzultoval po hokejové stránce i s Dmitrijem Jaškinem, dalším Čechem s ruskými kořeny, jenž zvolil angažmá v KHL. Jejich rodiny se dobře znají.

Ruská válka na Ukrajině Safina - stejně jako Jaškina a dalších pár Čechů - od kontroverzního přestupu neodradila: "Nikdo z kamarádů mě za mé rozhodnutí neodsoudil. Všichni pochopili, že jsem odešel za prací, za dobrým hokejem. A moje rodina mě vždycky podporuje. Myslím, že jsem udělal dobré rozhodnutí."

"Nějací lidé mi napsali a odsoudili mě, ale já je neznám a jejich názor mě nezajímá," dodal.

Součástí transferu bylo zmíněné nabytí ruského sportovního občanství. Safin se tím vzdal tuzemské reprezentace a na mezinárodní scéně může reprezentovat Rusko.

V mysli ale na český nároďák zcela nezanevřel, byť papírově ano. "Myslím, že se do české reprezentace ještě můžu vrátit. Nevylučuju to. Ale nepřemýšlel jsem o tom. Všechno, co jsem udělal, bylo čistě kvůli KHL," prohlásil.

V Kontinentální lize se mu zatím moc nedaří. V pěti zápasech za Ladu vstřelil jeden gól.