Záhada: Velký český talent tápe. Nechápu, je to impozantní hráč, ozývá se z NHL

Je jedním z největších českých talentů posledních let a mnozí čekali, že touto dobou už bude mít za sebou zápasy v NHL. Hokejista Jan Myšák ale zatím neprorazil ani na farmě. Pro některé experty je to záhada.

Nováčkovský kemp montrealských Canadiens začne ve středu i s českými brankáři Jakubem Dobešem a Janem Špunarem - ten klubu sice nepatří, ale dostal pozvánku.

Společnost jim z krajanů bude dělat 21letý útočník Myšák, jehož kariéra se poněkud zadrhla.

Před draftem 2020 se o něm hovořilo jako o kandidátovi na první kolo, nakonec šel na řadu v tom druhém - na celkovém 48. místě. I tak byl nejvýše taženým Čechem.

Svůj hvězdný potenciál však od té doby moc nepotvrzuje. Na předposledním MS juniorů sice jako kapitán a nejlepší střelec týmu dovedl Čechy ke slušnému čtvrtému místu, ale jinak stagnuje.

V minulé sezoně farmářské AHL za Laval, tedy předměstí Montrealu, nasbíral pouhých devět bodů (5+4) ze 40 zápasů. Přicházel sice z kanadské juniorky OHL, ale zkušenosti s profesionálním hokejem už měl, hlavně z extraligového Litvínova. Tím pádem se čekalo víc.

"Nebyl jsem dost dobrý," řekl sám Myšák deníku Le Journal de Montréal. "Vím ale, že toho můžu předvést více. Dovednosti k tomu, abych se ofenzivně prosazoval, mám."

Na zranění v dolní části těla, kvůli němuž vynechal 32 zápasů základní části, se vymlouvat nechtěl.

V žebříčku montrealských talentů do 23 let, sestaveném webem The Athletic, se každopádně propadl. Na 13. příčce má nejisté vyhlídky. "Dokážu si ho představit jako energického křídelníka do třetí či čtvrté formace, ale stejně tak si dokážu představit, že se k NHL ani nepřiblíží," napsal autor textu Corey Pronman.

Jestli někdo Myšákovi nadále věří, tak jeho trenér z kanadské juniorky Jay McKee. "Pořád má šanci na NHL. Jan je jedním z nejtvrdších pracantů, které jsem kdy potkal," řekl o svém bývalém svěřenci.

"Kéž bych měl každý rok pět kluků, jako je on, protože právě takoví hráči ukazují směr těm mladším," pokračoval. "Byl jako švýcarský nůž, vážně. Když nestřílel branky, ztěžoval soupeři život neúprosným forčekingem a rychlostí. Vytvářel šance. Prostě neuvěřitelně efektivní hráč, ať už se objevil na střelecké listině, nebo ne."

Pod McKeem sbíral Myšák asi bod na zápas, ale mezi dospělými zatím tápe.

Důvody se přitom hledají těžko.

Scott Wheeler, jenž se specializuje na mladé talenty, kdysi věřil Myšákovi natolik, že mu v osobním žebříčku před draftem 2020 přiřadil parádní dvanáctou pozici. Očividně přestřelil. Ani dnes ale není schopný říct, v čem přesně se spletl. Přitom u jiných omylů mu to nedělá problém.

"Nedospěl jsem k žádnému velkému odhalení nebo snad okamžiku osvícení. Prakticky pokaždé, když jsem Myšáka sledoval naživo, ať to byla OHL, juniorské šampionáty, Memorial Cup, nováčkovské turnaje, nebo i ta AHL, viděl jsem impozantního hráče, který tvrdě pracuje a je dost šikovný," spustil Wheeler.

Podle něj je Myšák lepším hokejistou, než ukazují jeho statistiky ve třech ročnících po draftu.

"Nechápu to. Hraje naplno a stylem, s nímž by měl mít úspěch kdekoliv. AHL mu ale zatím prostě nesedla. Doufám, že v Lavalu letos udělá velký pokrok, vážně si myslím, že je toho schopen," doplnil novinář.

Myšáka může uklidňovat, že má smlouvu ještě na dvě sezony, až pak se Montreal musí rozhodnout, co s českým útočníkem dál.