Dřív by mu za to urazili hlavu. Nováček baví NHL, kritiku od staromilce odmítá

Lahůdka posouvající hokej na vyšší úroveň, nebo zbytečnost, která hru naopak kazí? V zámoří vzplanul spor o zřejmě nejnápaditější gól v aktuálním ročníku NHL.

Řeč je pochopitelně o kousku Trevora Zegrase z Anaheimu. Teprve 20letý Američan zařídil výhru na ledě Buffala tak, že za soupeřovou brankou nabral puk na čepel a místo "florbalového" zakončení, které v takové situaci bývá obvyklé, bránu přehodil a výstavně nahrál Sonnymu Milanovi, který ze vzduchu pohotově skóroval.

Nato se Zegras, celý překvapený, že mu drzý trik vyšel, chytil za hlavu. "A pořád tomu nemůžu uvěřit," zářil po zápase. "Je to legrační. Zkoušel jsem to už několikrát, ale vždycky to úplně ztroskotalo."

Zegrasův diskutovaný trik:

HOW DID TREVOR ZEGRAS DO THAT!? 😱 pic.twitter.com/CqbZPLCJVx — ESPN (@espn) December 8, 2021

Díky mimořádnému počinu se Zegras na chvilku stal celebritou, podobně jako Marek Malík, který před lety uhranul proměněným nájezdem s hokejkou mezi nohama.

Ve Spojených státech, kde sportu vládne americký fotbal nebo baseball, se najednou řešil hokejový gól Anaheimu. Netradičně pronikl třeba do ranního a hojně sledovaného pořadu Good Morning America.

Ne všichni ale Zegrasovi tleskali. Trenér John Tortorella, který momentálně pracuje jako televizní expert a je znám svým staromilstvím, spustil: "Slyším, že všechny děti teď Zegrase napodobují na tréninku. Prospěje to hokeji? Nejsem si tím tak jistý."

"Kdybyste to udělali v NHL devadesátých nebo nultých letech, urazili by vám hlavu," zdůraznil.

"Hezky se na to dívá, to ano, ale myslím, že hokej se příliš vzdálil od toho, jaký by měl být, tedy tvrdý, poctivý. Je v něm až moc showmanství," postěžoval si. Reagoval také na argumenty, že podobné kousky mohou lední hokej zpopularizovat: "Když lákáte nové fanoušky na tyto věci, jiné lidi zase ztrácíte."

Zegras jinak slyšel především chválu, a tak ho slova uznávaného trenéra trochu zaskočila: "Moc se netrápím tím, co si (Tortorella) myslí nebo co říká. Přišlo mi trochu divné, že… Nechci říct, že se snažil to shodit, každopádně já mám pocit, že to hokeji hodně prospělo, když vidím všechny ty děti, co teď tenhle trik zkoušejí."

"Nechci tvrdit, že to hokeji pomohlo v tom smyslu, abychom začali vymýšlet kdejaké šílenosti, jen si myslím, že to prostě bylo bezva," dodal Američan.

Myslí si to také trenér Anaheimu Dallas Eakins, který jako obránce hrával NHL a další profesionální soutěže v letech 1988 až 2004. "Tehdy nebylo myslitelné, aby někdo z nás dokázal s pukem to, co Trevor," prohlásil.

"Branka, na kterou nahrál, byla opravdu výjimečná a sportu udělala dobré jméno," pokračoval. "Samozřejmě jsme tu od toho, abychom vyhrávali, ale nesmíme zapomínat, že hokej je také zábavní průmysl. Lidé tvrdě pracují, aby si mohli koupit vstupenku a tyto zápasy navštěvovat, takže se musí bavit. A dokud hrajeme zodpovědně, nevidím v tom, co udělal Trevor, žádné nebezpečí."

Přestože Zegras pronikl do povědomí širší veřejnosti právě spektakulárním "lobem", pozornější příznivce baví už delší dobu. Drzé kličky nebo nečekané nahrávky zkouší pravidelně. A často mu vycházejí.

V rozjeté základní části má po 28 zápasech 22 bodů (6+16) a v produktivitě nováčků jen lehce ztrácí na lídra Lucase Raymonda z Detroitu. Pokud ale jde o slávu, mezi zelenáči nemá konkurenci.

Sestřih Zegrasových akcí ve stávající sezoně: