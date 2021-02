Zdravotní pauza brankáře Caroliny Petra Mrázka po zranění ze sobotního zápasu NHL bude delší, než se čekalo. Podle dnešního vyjádření trenéra Hurricanes Roda Brind'Amoura není vyloučeno, že se český hokejista bude muset podrobit operaci.

"Bude to o něco delší, než jsme doufali. Zranění je trochu vážnější," řekl Brind'Amour, aniž by konkretizoval Mrázkovy potíže. "Vypadá to, že k tomu nejspíš dojde," dodal k případnému chirurgickému zákroku.

Osmadvacetiletý Mrázek se ve třetí minutě sobotního zápasu s Dallasem (4:1) srazil se spoluhráčem Maxem McCormickem a kvůli zranění v horní polovině těla musel vystřídat. V brance ho nahradil James Reimer, který se bude při Mrázkově absenci nejspíš dělit o místo s Alexem Nedeljkovicem.