Po Jágrovi má NHL udivovat dříč Chára. Může tady hrát ještě pět let, říká kouč Bostonu

před 1 hodinou

Pokud Zdeno Chára vydrží v NHL ještě pět sezon, překoná v tabulce hokejových vytrvalců Jaromíra Jágra.

Praha - Trénují víc než ostatní, aktivitou na sociálních sítích budí neobyčejný zájem fanoušků a pocházejí z Československa. Jágra a Cháru leccos spojuje, ale jejich cesty se před časem rozešly.

Česká osmašedesátka zjistila, že nejlepším už nestačí, a zamířila do mateřského Kladna. Štafetu vytrvalců tak převzal o pět let mladší bek Chára. Kapitánem Bostonu je už tucet roků a kupodivu má pořád co nabídnout.

"Je to samozřejmě spekulace, ale nedivil bych se, kdyby v NHL hrál ještě čtyři pět let," prohlásil o slovenském dlouhánovi trenér Bruins Bruce Cassidy. "Těšíme se, že nám ukáže další skvělý rok. Je to náš lídr."

Pokud by Cassidyho odvážný tip vyšel, stal by se Chára v 46 letech třetím nejstarším hráčem v historii soutěže. Před sebou by měl akorát útočníka Gordieho Howea a zadáka Chrise Cheliose.

Přestože Chára aktuálně není nejstarším hokejistou v NHL (tím je díky osmi měsícům navrch Matt Cullen), má zřejmě největší šanci napodobit Jágrovo nedávné tažení. Nesbírá sice tolik bodů jako dřív, ale jinak zůstává nesmírně platný. Vždyť loni byl nejvytěžovanějším mužem týmu.

"Vím, že trénuje tvrději než kdokoliv, koho znám," řekl Cassidy stanici NESN. "Jeho kondice je neskutečná. Snaží se držet krok se současnými trendy a po nadcházejícím ročníku nechce končit."

Chára nastoupil v poslední základní části k 73 zápasů, v nichž nasbíral 24 bodů (7+17). Dříve jich zvládl i přes 50, ale tehdy trávil spoustu času na přesilovkách. Tam nyní vládnou mladí bombarďáci Torey Krug a Charlie McAvoy.

Přesto má Chára pevné místo. Jestliže letos opět bude nejvytěžovanějším členem mančaftu, nikoho to nepřekvapí. "Je v úžasné formě. Může z něj být nový Jágr," pronesl v minulé sezoně McAvoy.

Ukázka Chárova letního drilu:

Že Bruins svému kapitánovi věří, dokládá stávající roční smlouva. Chára inkasuje pět milionů dolarů, s bonusy si může přijít až na 6,75 milionu. Což oproti nejzářivějším časům, kdy bral 7,5 milionu, není takový rozdíl.

Aktuální držitel slovenské obdoby Zlaté hokejky oddaluje hokejový důchod tvrdým tréninkem a pipláním jídelníčku. Zhruba před rokem pocítil nárůst energie, když začal experimentovat s rostlinnou stravou. Vyřadil mléčné výrobky a hovězí, vepřové i kuřecí maso. Teď čerpá živiny z luštěnin, ořechů, semínek, ovoce či zeleniny.

Na vegetariánství nebo dokonce veganství ale nepřešel. Pořád si občas dá lososa nebo vajíčka.

"Myslel jsem, že pro hokejistu bude takový přechod hodně těžký," vyprávěl Chára deníku The Boston Globe. "Postupně ale sbíráte informace - z dokumentů, knížek, různých stránek na internetu - a pomalu vám začne dávat smysl, že něco takového není jenom pro lidi, kteří chtějí zhubnout."

"Můžu potvrdit, že se teď cítím lépe," dodal 41letý zadák. "Jsem si jistý, že mám takhle víc energie a regeneruji rychleji."

Při snaze o setrvání mezi nejlepšími dbá Chára na každý detail. Rady loudí i u toho nejpovolanějšího - Jaromíra Jágra. V únoru mu přes Instagram popřál k narozeninám a připojil větičku: "Doufám, že mi poradíš, jak bych v téhle lize mohl hrát tak dlouho jako ty."