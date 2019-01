První útok Detroitu? Zadina nezáří ani na farmě. Je nevyrovnaný, vytýká mu trenér

před 2 minutami

Klopýtání Filipa Zadiny pokračuje. Hokejový sniper nedal na mistrovství světa dvacítek ani jeden gól a po návratu na farmu Detroitu zrovna neožil. V sedmi z devíti zápasů nebodoval. "Je nevyrovnaný," popisuje svého svěřence trenér Ben Simon.

Před červnovým draftem říkal Zadina svému agentovi, že když si ho Montreal a Ottawa nevyberou, naplní jejich brány góly.

Kanadské kluby, které měly třetí a čtvrtou volbu, českého útočníka, jenž nakonec klesl na šestou příčku, opomenuly. Jeho slibu se však bát nemusí. Alespoň zatím. Zadina z tréninkového kempu nepronikl do týmu Red Wings a poté nespustil brankostroj ani v nižší AHL.

Zástupci Montrealu a Ottawy můžou tasit vítězoslavný úsměv i proto, že mladíci, které si vybrali místo Zadiny, už slušně válí v NHL. Jak centr Jesperi Kotkaniemi, tak křídelník Brady Tkachuk sbírají zhruba půl bodu na zápas.

Za tři roky se situace třeba obrátí, ale současná ironie osudu podtrhuje, že český střelec nyní nenaplňuje obrovská očekávání, která do něj před draftem a po něm téměř všichni vkládali.

Statistiky mluví jasně. Zadina v 36 kláních za Grand Rapids bodoval 21krát (11+10) a k tomu nastřádal 15 záporných bodů (jasně nejhorší číslo v jednom z nejlepších týmů ligy).

"Je docela těžké tady hrát," shrnuje Zadina přechod z juniorky do profesionální AHL pro deník The Detroit News. "Ale může to ze mě udělat lepšího hráče, musím se tady dole učit."

Velký český talent měl získat jiskru na nedávném šampionátu dvacítek, jenže titul nejlepšího střelce turnaje neobhájil. Překvapivě neskóroval ani jednou. A po návratu na farmu nashromáždil v devíti kláních čtyři body (3+1). Čili žádný zásadní progres.

Jeden detroitský novinář přitom tipoval, že Zadina bude hned zkraje ročníku nastupovat v elitní lajně Red Wings. Místo toho spadl o soutěž níž. Byl zklamaný.

"Každý by byl zklamaný," podotýká Zadina. "Po draftu jsem myslel na NHL, ale oni mi řekli: 'Na to si ještě musíš počkat.' Ale takový je hokej a já věděl, že k tomu může dojít. Teď musím přijít na to, jak se do NHL dostat co možná nejdřív."

Nejproduktivnější Češi v AHL podle bodového průměru (zařazeni jsou jen ti, kteří odehráli alespoň deset zápasů):

Hráč Věk Pozice Zápasy Body Body na zápas T. Hyka 25 Útočník 24 25 (9+16) 1,04 J. Kovář 28 Útočník 12 10 (4+6) 0,83 F. Hronek 21 Obránce 22 18 (5+13) 0,82 J. Rutta 28 Obránce 10 8 (3+5) 0,8 M. Nečas 20 Útočník 36 28 (9+19) 0,78 F. Chlapík 21 Útočník 31 22 (11+11) 0,71 M. Špaček 21 Útočník 41 27 (6+21) 0,66 D. Kaše 22 Útočník 20 13 (4+9) 0,65 F. Zadina 19 Útočník 36 21 (11+10) 0,58

"Na NHL ještě není připravený," tvrdí o Zadinovi Ben Simon, kouč Grand Rapids. "Na některých věcech musí zapracovat."

"Podává nevyrovnané výkony," konkrétně pokračuje Simon. "Například po jednom fenomenálním výkonu možná nabral dojem, že bude nadále úspěšný jen díky šikovnosti. Také musí být disciplinovanější v systému, který praktikujeme. AHL není žádná sranda, lidé tady živí svoje rodiny."

Simon si kdysi vydělával jako defenzivní centr, částečně i v NHL. Útočných instinktů moc nepobral, ale za všech okolností dřel. Stejné vlastnosti si všímá u Zadiny. Právě díky pracovní morálce mu větší zářnou budoucnost.

"Když jsem mluvil o tom, že je nevyrovnaný, tak musím říct, že momentálně jeho horší výkony nejsou tak špatné," dodává 40letý trenér. "A je trošku konzistentnější než dřív. Musíme pracovat i na dalších věcech, ale rád bych lidem připomněl, že Filipovi je teprve 19."

Třeba Jakub Voráček se ve stejném věku musel na rok vrátit do kanadské juniorky.