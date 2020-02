Pastrňák řádil a odskočil pronásledovatelům, v Calgary se porvali brankáři

Útočník David Pastrňák režíroval v NHL gólem a dvěma přihrávkami výhru Bostonu 6:1 na ledě Minnesoty a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Český hokejista si 38. trefou sezony vyrovnal osobní maximum a zároveň se osamostatnil v čele tabulky střelců.

David Rittich byl v utkání s Edmontonem na začátku druhé třetiny střídán za stavu 1:4, ale do branky Calgary se ještě vrátil poté, co se jeho náhradník Cam Talbot porval s Mikem Smithem.

Pastrňák si připsal všechny body ve druhé třetině a v přesilových hrách, v nichž Boston odskočil z 1:0 na 4:0. Úvodní gól vstřelil po asistenci Davida Krejčího Torey Krug a stejný hráč i zvýšil. Před druhou brankou udržel Pastrňák útočnou modrou čáru a posunul puk Bradu Marchandovi, který křížným pasem našel Kruga. Všichni tři si brzy spolupráci zopakovali, tentokrát po přihrávkách Kruga a Pastrňáka skóroval Marchand.

Pastrňák se mezi střelce zapsal ve 36. minutě, kdy se k němu při skrumáži odrazil puk od brusle Krejčího a pohodlně přidal do odkryté branky čtvrtý gól. "Vše se odvíjí od toho, že víc střílíme a situace nepřehráváme," vysvětlil Pastrňák úspěšnost přesilových her. "Torey je krásným příkladem. Obvykle v přesilovkách nestřílí, ale jakmile začal, dává góly. Marchy se prosadil střelou z první. Můj gól byl výsledkem naší dobré práce před brankou," dodal.

V souboji o korunu krále střelců má Pastrňák náskok jednoho gólu před Alexandrem Ovečkinem, jenž v posledních pěti zápasech vstřelil jedenáct branek. "Sezona je dlouhá, zbývá nám ještě zhruba třicet zápasů. Ovi má formu, je to neskutečný střelec. Ale nesoutěžím s ním. Nemyslím na to. Hrajeme týmový sport, o tom to je. Dávat góly, vytvářet šance, to je způsob, jak můžu týmu nejvíce pomoc. A na to se zaměřuju," řekl Pastrňák.

Pokud havířovský rodák udrží gólové tempo, překoná i magickou hranici 50 branek. "Bylo by to hezké. Myslím, že to můžu dokázat," reagoval Pastrňák. V minulé sezoně dal 38 gólů v 66 zápasech, než ho přibrzdil zlomený palec levé ruky. V produktivitě se nyní posunul na třetí místo (38+37) za Connora McDavida (29+50) a Leona Draisaitla (29+54). Krejčí nasbíral v Minnesotě dvě přihrávky a byl zvolen za Pastrňákem a Krugem třetí hvězdou.

Rittich nezačal dobře. Inkasoval dvakrát v úvodních 65 sekundách. Calgary snížilo, ale na přelomu první a druhé třetiny udeřil dvakrát McDavid a vyhnal českého gólmana na střídačku.

V čase 39:36 popudilo Talbota, že Sam Gagner vyšťoural zpod jeho chráničů puk do branky. Rozhodčí ukazoval, že gól neplatí, ale Talbot ležícího viníka několikrát praštil. "Rozladilo mě to, proto jsem tak reagoval. Nebylo to nejchytřejší, ale tyhle zápasy (s Edmontonem) jsou hrozně emotivní a nechal jsem se unést," vysvětlil Talbot.

Vznikla hromadná mela, Talbot se ještě u zadního mantinelu ohnal vyrážečkou po Alexi Chiassonovi, načež zamířil ke středovému kruhu Smith. Rozzuřený gólman Calgary jeho výzvu přijal a oba si vyměnili pár ran, než Smith povalil soupeře na led. "Bylo to jako za starých časů. Talbot se dostal do ráže, vrhal se tam na mé spoluhráče a rozdával údery vyrážečkou. Nelíbilo se mi to," řekl Smith.

WE GOT A LINE BRAWL AND A GOALIE FIGHT IN CALGARY pic.twitter.com/4xV21vNgI9 — Hockey Central (@HockeyCentraI) February 2, 2020

Zbývajících 24 sekund se dohrálo na začátku třetí třetiny, mezitím rozhodčí rozdělili tresty - 26 minut na domácí a 24 na hostující straně. Pro oba gólmany zápas skončil, Rittich se tak vrátil za stavu 3:6. Pustil ještě další dva góly, celkově inkasoval šestkrát z 28 střel. Pod výhru Edmontonu se podepsal nejvýrazněji Draisaitl se čtyřmi přihrávkami.

Ondřej Palát zpečetil gólem do prázdné branky výhru Tampy Bay 3:0 na ledě San Jose. Český útočník skóroval ve druhém utkání za sebou. Ondřej Kaše pomohl asistencí k vítězství Anaheimu 3:1 v Los Angeles. Philadelphia i díky přihrávce Jakuba Voráček porazila doma Colorado 6:3.

Henrik Lundqvist vychytal v NHL po více než dvou letech čisté konto. Gólman New York Rangers zlikvidoval 33 střel při výhře 1:0 v Detroitu. Jediný gól dal ve 13. minutě v přesilové hře Mika Zibanejad. K vyrovnání měl nejblíže Valtteri Fillpula, ale při tisícím zápase v NHL trefil tyč. Red Wings tak prohráli poosmé za sebou se skóre 12:34.

Jubilejní 1000. zápas neskončil vítězně ani pro Alexandra Steena, neboť se St. Louis podlehl ve Winnipegu 2:5. Obránce Jeff Petry poprvé nasbíral v jednom utkání čtyři asistencemi, kterými zařídil Montrealu výhru 4:0 nad Floridou. Carey Price zneškodnil 29 střel, připsal si třetí nulu sezony a v souboji dvou nejlépe placených brankářů předčil Sergeje Bobrovského.

NHL:

NY Islanders - Vancouver 3:4 v prodl. (1:1, 1:2, 1:0 - 0:1)

Branky: 6. Dal Colle, 37. Eberle, 60. B. Nelson - 30. a 61. Q. Hughes, 3. J.T. Miller, 35. Schaller. Střely na branku: 37:24. Diváci: 14.862. Hvězdy zápasu: 1. Q. Hughes, 2. J.T. Miller (oba Vancouver), 3. B. Nelson (NY Islanders).

Buffalo - Columbus 2:1 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)

Branky: 17. Rodrigues, 61. Eichel - 46. Bjorkstrand. Střely na branku: 24:23. Diváci: 17.650. Hvězdy zápasu: 1. Hutton, 2. Eichel (oba Buffalo), 3. Bjorkstrand (Columbus).

Montreal - Florida 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Branky: 6. Suzuki, 27. Lehkonen, 34. Tatar, 51. Gallagher. Střely na branku: 35:29. Diváci: 21.302. Hvězdy zápasu: 1. Petry, 2. Suzuki, 3. Lehkonen (všichni Montreal).

Toronto - Ottawa 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 31. Spezza, 64. Marner - 27. Borowiecki. Střely na branku: 36:25. Diváci: 19.406. Hvězdy zápasu: 1. Marner (Toronto), 2. Anderson (Ottawa), 3. Hutchinson (Toronto).

Detroit - NY Rangers 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Branka: 13. Zibanejad. Střely na branku: 33:31. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Lundqvist (NY Rangers), 2. Bernier, 3. Filppula (oba Detroit).

New Jersey - Dallas 2:3 v prodl. (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1)

Branky: 14. Rooney, 52. Hischier - 39. Dickinson, 46. Kiviranta, 62. Pavelski. Střely na branku: 31:31. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Pavelski (Dallas), 2. Hischier, 3. Domingue (oba New Jersey).

Philadelphia - Colorado 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)

Branky: 20. a 57. K. Hayes, 24. a 48. Farabee, 14. Niskanen (Voráček), 60. Laughton - 23. Zadorov, 25. Rantanen, 50. Burakovsky. Střely na branku: 28:31. Diváci: 19.745. Hvězdy zápasu: 1. K. Hayes, 2. Farabee, 3. Couturier (všichni Philadelphia).

Winnipeg - St. Louis 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Branky: 19. a 38. Roslovic, 40. Copp, 59. Wheeler, 60. Laine - 54. B. Schenn, 56. R. O ́Reilly. Střely na branku: 33:40. Diváci: 15.325. Hvězdy zápasu: 1. Niku, 2. Hellebuyck, 3. Roslovic (všichni Winnipeg).

Nashville - Vegas 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky: 26. Stephenson, 52. N. Roy, 59. R. Smith. Střely na branku: 19:39. Diváci: 17.664. Hvězdy zápasu: 1. Stephenson (Vegas), 2. Rinne (Nashville), 3. N. Roy (Vegas).

Minnesota - Boston 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)

Branky: 55. Zuccarello - 13. a 25. Krug (na první Krejčí, na druhou Pastrňák), 26. Marchand (Pastrňák), 36. Pastrňák (Krejčí), 59. Bjork, 59. DeBrusk. Střely na branku: 26:34. Diváci: 18.009. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. Krug, 3. Krejčí (všichni Boston).

Arizona - Chicago 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 29. Richardson, 39. Garland - 13. a 25. Saad, rozhodující sam. nájezd J. Toews. Střely na branku: 42:44. Diváci: 17.125. Hvězdy zápasu: 1. Saad (Chicago), 2. Raanta (Arizona), 3. Crawford (Chicago).

Calgary - Edmonton 3:8 (1:3, 2:3, 0:2)

Branky: 13. B. Robinson, 25. M. Tkachuk, 31. E. Lindholm - 16. a 24. McDavid, 1. Yamamoto, 2. Kassian, 32. Nugent-Hopkins, 36. C. Jones, 54. Gagner, 59. Haas z tr. střílení. Střely na branku: 26:49. David Rittich odchytal za Calgary 43:42 minuty, inkasoval šest gólů z 28 střel a úspěšnost zásahů měl 78,57 procent. Diváci: 19.289. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. Yamamoto (oba Edmonton), 3. Giordano (Calgary).

Los Angeles - Anaheim 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Branky: 38. Toffoli - 6. M. Jones (O. Kaše), 23. D. Grant, 27. J. Larsson. Střely na branku: 47:28. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. R. Miller, 2. D. Grant (oba Anaheim), 3. D. Brown (Los Angeles).

San Jose - Tampa Bay 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky: 25. Stamkos, 58. Kučerov, 60. Palát. Střely na branku: 30:35. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. McElhinney (Tampa Bay), 2. Dell (San Jose), 3. Stamkos (Tampa Bay).