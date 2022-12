Nestojím za nic, kála se drahá hvězda. Levnému českému náhradníkovi tleskají

V brankovišti hokejového Calgary došlo k neočekávanému scénáři. Dan Vladař poslední dobou dostává více prostoru než osmkrát dražší hvězda Jacob Markström.

V noci na neděli nastoupil Vladař proti Ovečkinovi a spol. a 27 zákroky jistil výhru 5:2. Hlavně ale odchytal čtvrtý z posledních šesti zápasů Calgary.

Stalo se tak poté, co Vladařův parťák Markström ve čtvrtek neudržel nervy, neboť mu nevyšlo utkání proti Montrealu. Hned po pár vteřinách riskantně vyjel z brány a od slovenského nováčka Juraje Slafkovského dostal gól. Při prohře 1:2 zůstal těsně pod 90procentní úspěšností zákroků.

"V hokeji teď nestojím za nic. Kluci odvedli dobrou práci, ale já musím být lepší," tvrdě se zkritizoval 32letý Markström, který v minulé sezoně skončil druhý v hlasování o Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře NHL. Zaujal mimo jiné devíti čistými konty.

Ve stávající základní části nemá po 17 zápasech ani jedno. S procentuální úspěšností zákroků 88,9 navíc patří k ligovému podprůměru a rozhodně neospravedlňuje svůj šestimilionový plat v dolarech.

Zatímco u spoluhráčů nachází Švéd zastání, média jsou méně shovívavá. "V tom, že nestojí za nic, se Markström zhodnotil dost přesně," řekl třeba novinář Steven Ellis s tím, že něco se musí změnit.

Tou změnou je častější nasazování 25letého Vladaře, jenž v osmi utkáních vytáhl procentuální úspěšnost zákroků na 91,5 a získává si respekt.

"Vladdy chytá úžasně," zhodnotil v týdnu českého spoluhráče obránce Chris Tanev. "Za rok a čtvrt, co s námi je, se jeví naprosto neuvěřitelně. Kdykoliv je v bráně, extrémně mu a jeho schopnostem věříme."

Že nejde o fráze, dokazuje jednání klubového managementu, který si hned zkraje sezony pojistil Vladaře dvouletým kontraktem se slušnou roční gáží 2,2 milionu dolarů.

Momentálně však českému obrovi ještě dobíhá stará smlouva z Bostonu, podle níž zabírá pod platovým stropem pouhých 750 tisíc, čili je přesně osmkrát levnější než Markström.

Nicméně se nezdá, že by v Calgary mělo dojít k trvalé změně na postu brankářské jedničky. Jordan Sigalet, který v kanadském klubu trénuje gólmany, předpokládá, že Markström najde ztracenou formu v řádu týdnů. Hvězdě má pomoct právě častější nasazování Vladaře, získá tím víc prostoru na pilování svojí hry a psychický odpočinek.

Vladař, jenž do sezony vstupoval jako jasný náhradník, ví, že Markström je stále brankářem číslo jedna. Zvlášť když má smlouvu až do roku 2026.

"Samozřejmě to teď pro něj není lehké, ale je do své práce ponořený a snaží se. Jenom výsledky zatím nepřicházejí," prohlásil o zkušenějším kolegovi Vladař. "Jsem si jistý, že pokud bude pokračovat v tom, co dělá, brzy se to projeví."

"Kvůli těmto chvílím ostatně máte dva brankáře," pokračoval. "Můžete se podporovat a přenášet na sebe pozitivní přístup. Jinak si nemyslím, že bych měl Markymu říkat, co má dělat. Je to jeden z nejlepších gólmanů v lize, takže si poradí. Já jsem tady od toho, abych ho při chytání podporoval."