Zazářil v anketě, která Čechy opomíjí. Vaněček po ztrátě důvěry a výměně udivuje NHL

Vítek Vaněček patří po první čtvrtině základní části k nejlepším brankářům hokejové NHL, což před sezonou očekával málokdo.

Vítek Vaněček v dresu New Jersey | Foto: Reuters

"Podle mě je to kvalitní brankář, ale pořád nedokázal, že je dost dobrý na to, aby táhnul klub NHL," napsal v září o Vaněčkovi bývalý gólman Mike McKenna.

Brankoviště New Jersey, kde 26letý Čech doplnil o rok mladšího Mackenzieho Blackwooda, označil za deváté nejslabší v lize. V tom se víceméně shodnul se stanicemi ESPN a TSN.

Nepříliš pozitivní hodnocení se dalo pochopit. Blackwood šel v posledních dvou letech výkonnostně dolů a Vaněček přišel výměnou z Washingtonu, který pak na trhu získal náhradu v podobě zkušeného Darcyho Kuempera.

"Už jsme nemohli dál čekat," vysvětloval rošádu generální manažer Capitals Brian MacLellan. Vaněček se místy jevil jako týmová jednička, ale nikdy se této role naplno nezhostil, což Washingtonu, který pomalu vypadává z okruhu adeptů na Stanley Cup, vadilo.

Český gólman si každopádně polepšil. V New Jersey podepsal tříletou smlouvu s velmi slušnou roční gáží 3,4 milionu dolarů.

Sezonu sice neodstartoval nejlépe, ale rychle se zlepšil. A poté, co Blackwood odpadl kvůli pochroumanému kolenu, převzal otěže tak mistrně, že vyvolal údiv napříč celou soutěží.

Momentálně má po 15 zápasech 11 výher, procentní úspěšnost zákroků 92,3 a průměr obdržených branek 2,12. Ve všech kategoriích patří mezi deset nejlepších gólmanů NHL.

"Vítek k nám zapadl skvěle," citoval web The Athletic generálního manažera Devils Toma Fitzgeralda. "Je to skvělý kluk. Bojovník. Nevypustí žádnou střelu. Není to zrovna největší brankář (měří 188 centimetrů, pozn. red.), ale dokáže si najít puk a maká. Každý den je na ledě jako první, vážně. Prostě skvělý kluk."

Hlavně Vaněček výborně chytá. "Působí jako brankář číslo jedna," napsal o něm Dan Rosen z oficiální webu NHL, který na konci listopadu uspořádal novinářské hlasování o Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana ligy.

Mladý Čech získal osm bodů a obsadil šesté místo. Těsně vyhrál Connor Hellebuyck z Winnipegu před Linusem Ullmarkem z Bostonu. Alespoň jeden bod získalo celkem devět brankářů.

Šlo jen o průběžné hlasování po čtvrtině základní části, ale i to značí, že pokud Vaněček udrží současnou výkonnost, může bodovat i na konci ročníku, kdy o nejlepším gólmanovi hlasují generální manažeři všech klubů.

Čechů se to v posledních letech netýká. Dominik Hašek sice vyhrál Vezinovu trofej hned šestkrát, víckrát než kdokoliv jiný, ale naposledy v roce 2001, kdy mimochodem překonal druhého Romana Čechmánka.

Od té doby bodoval vedle Haška s Čechmánkem jen Tomáš Vokoun, naposledy před 13 lety, kdy mu jeden generální manažer na lístku s pěti jmény přiřkl třetí pozici.

Naváže na Vokouna a spol. Vaněček? Situaci mu může zkomplikovat Blackwood, který by se měl vrátit v prosinci. Dříve či později by mohl nastoupit také veterán Jonathan Bernier, jenž se zotavuje po operaci kyčle. K tomu z farmy "útočí" mladíci Akira Schmid a Nico Daws.

Vaněček však konkurenci neřeší. "Je to normální, vždycky budete pod tlakem. Vím, že Blackwood i Bernier jsou hodně dobří brankáři, ale v nejlepší lize na světě musíte s tlakem počítat," prohlásila před časem česká hvězda.