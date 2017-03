Ve Finsku z něj šílí. Střelec Laine pokořil letitý Jágrův rekord, bude nejlepším nováčkem NHL?

před 1 hodinou

Poslední pětina základní části hokejové NHL nabídne rozuzlení boje o Calder Trophy pro nejlepšího nováčka. Střelec Patrik Laine, který nedávno překonal Jágrův rekord, má v cílové rovince náskok, ale tvrdá konkurence ho zajisté prožene, možná i předežene.

Praha - Finsku zrají výjimeční hokejisté. Ohromný potenciál ukázali už na mládežnických turnajích, nyní dobývají svět dospělých. Předvádí fantastické akce a boří rekordy takových legend, jako je Jaromír Jágr.

Na předposledním juniorském mistrovství světa byl k nezastavení Jesse Puljujärvi, který nasbíral 17 bodů. Kdyby přidal ještě dva, stal by se nejproduktivnějším hráčem do 18 let na šampionátu dvacítek. Tohle výsostné postavení zůstalo Jágrovi.

O jiný primát však český velikán přišel. Už není nejproduktivnějším 18letým (v době startu sezony) evropským nováčkem v historii NHL. Psal se rok 1991, když měl po 80 zápasech na kontě 57 bodů (27+30). Puljujärviho krajan Patrik Laine už jich nasbíral 59 (32+27), přičemž mu zbývá odehrát 15 duelů.

S čerstvě nabytou plnoletostí předvedly v nedávné minulosti podobnou jízdu kanadské hvězdy jako Sidney Crosby či Nathan MacKinnon. Evropané zdaleka tak dominantní nebyli. Laine je zkrátka výjimečný.

"Média ve Finsku z něj šílí," říká Jussi Tapola, exkouč Laineho z Tappary. "Překvapuje mě, že boduje pravidelně. Úrovni NHL se přizpůsobil hrozně rychle."

Zástup supertalentů

Otázkou je, zda se vůbec musel přizpůsobovat. Fenomenální střelou a rychlýma rukama jako by zapadl hned. Gól dal hned v prvním utkání, hattrick ve čtvrtém. S bodovým půstem zápasil nanejvýš čtyři duely.

Proto je nejmladším třicetigólovým střelcem od nástupu Crosbyho, proto může s nastoleným tempem dosáhnout na hranici 75 bodů (bez prodělaného otřesu mozku jich mohlo být víc). Jindy by takový počin - zvlášť od teenagera - znamenal jistý zisk Calder Trophy pro nejlepšího nováčka, jenže letošní konkurence je ohromně silná.

Září další Finové Sebastian Aho a Mikko Rantanen, ale ještě víc jsou vidět Laineho protivníci z reprezentačních bitev - obránce Zach Werenski, útočníci Matthew Tkachuk, William Nylander, Mitchell Marner a samozřejmě Auston Matthews. Bez šance není ani brankář Matt Murray.

Pomyslné odstupy nejsou velké a poslední pětina základní části může leccos změnit, ale pokud dojde na prognózy expertů, dostane nováčkovský grál Laine z Winnipegu, nebo Matthews z Toronta. Jeden z prvních dvou mužů posledního draftu.

Rivalita? Kdeže

Oba nastříleli přes 30 branek, oba mají kolem 60 bodů. De facto celý ročník spolu soupeří "tělo na tělo". Někomu připomínají Sidneyho Crosbyho s Alexandrem Ovečkinem, jinému Connora McDavida s Jackem Eichelem. Fanoušci cítí napětí, zámořská média píší o velké rivalitě.

Jenže samotní hokejisté nic podobného neprožívají.

Američan Matthews je projevem klidný od přírody, temperamentnější Fin Laine senzacechtivé novináře vytrvale odbývá. Když před únorovým kláním Winnipegu na ledě Toronta dostal otázku, zda vyhlíží minisouboj s Matthewsem, odvětil: "Myslím, že hrajeme proti Torontu. Akorát média se snaží z toho udělat něco víc."

Samotný duel vyhrálo Toronto 5:4 po prodloužení, předchozí měření sil ovládl stejným výsledkem Winnipeg. Podobně dramatické nejspíš bude i vybírání nejlepšího nováčka soutěže.

Nejproduktivnější nováčci NHL:

Pozice Klub Zápasy Góly Body Patrik Laine útočník Winnipeg 58 32 59 Auston Matthews útočník Toronto 64 31 55 Mitchell Marner útočník Toronto 59 15 50 William Nylander útočník Toronto 63 17 45 Matthew Tkachuk útočník Calgary 62 12 42 Zach Werenski obránce Columbus 64 9 39

autor: Daniel Poláček | před 1 hodinou

Související články