V tréninkových kempech NHL se objevili dva nakažení hokejisté koronavirem

První týden po otevření tréninkových kempů v NHL přinesl dva pozitivní testy na koronavirus.

Oba nakažení hráči, které vedení soutěže v souladu se svou politikou nejmenovalo, zamířili do izolace. Celkem NHL provedla v období od 13. do 17. července mezi více než 800 hokejisty 2618 testů.

Jednotlivé kluby, jichž se dohrávka sezony formou rozšířeného play off týká, by měly zahájit přesun do dějiště v Torontu a Edmontonu tento týden. Exhibiční zápasy v hostitelských městech jsou na programu od 28. července, kvalifikační kolo, které obstará restart od března přerušené NHL, by mělo začít 1. srpna.