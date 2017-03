Útočník Kaše zamířil po čtyřech měsících z Anaheimu na farmu

před 55 minutami

Anaheim - Český hokejový útočník Ondřej Kaše po čtyřech měsících strávených v prvním týmu Anaheimu zamířil na farmu do San Diega do nižší AHL. Jednadvacetiletý nováček NHL putoval do záložního týmu ve čtvrtek poté, co strávil tři z posledních čtyř duelů Ducks jen na tribuně.

Kaše byl v kádru Anaheimu nepřetržitě od 19. listopadu. V této sezoně v NHL odehrál celkem 51 zápasů a připsal si 14 bodů za pět branek a devět asistencí. V NHL debutoval 2. listopadu v duelu s Pittsburghem. V AHL v této sezoně sehrál devět utkání a nasbíral sedm bodů za tři góly a čtyři přihrávky.

autor: ČTK | před 55 minutami

