Období mizérie je pryč. Hemský už zase září, proti Chicagu se trefil dvakrát

před 29 minutami

Skoro celou sezonu nehrál, léčil se po operaci kyčle. Do NHL se Aleš Hemský vrátil až v březnu a zatím to vypadá, že na svém umění ztratil pramálo: včera se v utkání v Chicagu postaral o obě trefy Dallasu.

New York - Aleš Hemský vstřelil ve čtvrtečním utkání NHL obě branky Dallasu, které podlehlo na ledě Chicaga 2:3 po samostatných nájezdech, a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Ondřej Palát se zaskvěl třemi asistencemi, kterými pomohl Tampě Bay k výhře 6:3 v Bostonu. Za poražené otevřel skóre zápasu David Pastrňák.

Hemský se po operaci kyčle vrátil do kolotoče zápasů NHL v březnu a v desátém startu po zranění si připsal druhý a třetí gól sezony. Pardubický rodák oběma zásahy vyrovnal skóre. Nejprve se prosadil střelou z mezikruží a podruhé měl snadnější práci, když z dorážky pohodlně doklepl puk do prázdné branky. Český útočník mohl zápas prodloužit ještě v rozstřelu, ale ve třetím kole nájezdů nepřekonal gólmana Coreyho Crawforda, hlavního hrdiny zápasu, který v utkání kryl 42 střel.

Pastrňák otevřel v úvodu prostřední části skóre v přesilové hře, když z levého kruhu zakončoval akci střelou do odkryté klece. Boston se ve druhé třetině třikrát ujal vedení, ale Tampa Bay vždy během minuty vyrovnala. Poprvé s přispěním Paláta, který zblízka neuspěl, ale jeho odražená střela se dostala k Braydenu Pointovi a ten nezaváhal. U třetího gólu přihrál český útočník puk do jízdy Antonu Stralmanovi, který z pravé strany propálil Tuukku Raska.

O čtvrté prohře Bostonu v řadě rozhodla třetí třetina, v níž Tampa Bay třemi zásahy zlomila nerozhodný stav 3:3. Na poslední gól přihrál Palát Nikitovi Kučerovovi, který trefou do prázdné branky zkompletoval hattrick. Lightning důležitým vítězstvím snížili ztrátu na Boston, který drží ve Východní konferenci poslední postupovou příčku do play off, na rozdíl tří bodů.

Výsledky NHL:

Boston - Tampa Bay 3:6, Washington - Columbus 2:1 po sam. nájezdech, Toronto - New Jersey 4:2, Montreal - Carolina 1:4, Ottawa - Pittsburgh 2:1 po sam. nájezdech, Los Angeles - Winnipeg 5:2, St. Louis - Vancouver 4:1, Nashville - Calgary 3:1, Minnesota - Philadelphia 1:3, Chicago - Dallas 3:2 po sam. nájezdech, Colorado - Edmonton 4:7, Florida - Arizona 3:1.

autor: ČTK | před 29 minutami

Související články