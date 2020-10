Záda pořád bolí. Útočník Hanzal si už v NHL nezahraje

Hokejový útočník Martin Hanzal potvrdil zámořským médiím konec kariéry v NHL.

Třiatřicetiletý centr nastoupil naposledy v prosinci 2018, jeho návratu do elitní soutěže zabránily vleklé zdravotní potíže se zády. Po minulé sezoně skončila Hanzalovi tříletá smlouva s Dallasem.

"Kdybych nebyl zraněný, tak bych samozřejmě hrál ještě dál. Strašně by se mi líbilo přidat ještě pár dalších sezon, aby mě mohly vidět hrát moje děti, ale věřím, že to asi takhle mělo být jako součást mého života. Končím kvůli svým zraněním, ale jsem šťastný za to, jakou jsem měl kariéru a čeho jsem dosáhl," uvedl Hanzal.

Písecký rodák Hanzal byl na operaci se zády již v březnu 2018, tedy pár měsíců poté, co si způsobil zranění koncem listopadu předchozího roku. Podstoupil tehdy spinální fúzi, chirurgický zákrok, při němž dochází ke spojení dvou a více obratlů. I když se po půlroční rekonvalescenci vrátil na led, problémy se zády přetrvávaly.

"Tohle rozhodnutí je tak trochu úleva, protože posledních pár let jsem si nebyl jistý, zda odehraju někdy nějaký další zápas NHL či zda budu ještě vůbec zdravý. Ale teď už je to oficiální - v NHL jsem skončil. Po třech operacích zad a zejména po té poslední už to prostě nemohu podstupovat znovu," vysvětlil Hanzal.

"Dělal jsem pro návrat všechno, co jsem mohl, ale po té poslední operaci mi trvalo rok, než jsem se mohl vrátit zase zpátky na led. Když jsem pak byl znovu u doktora, bylo to o tom, že buď skončím, nebo podstoupím další operační zákrok. Doktor navíc přiznal, že si nejsou jistí výsledkem, že mi další operace pomůže… Pořád mám dlouhý život před sebou a nechci absolvovat další operaci, když není stoprocentně jisté, že by mi pomohla," dodal sedmnáctý hráč draftu 2005, kdy si ho vybral Phoenix.

Za klub hrál od sezony 2007/08 a prožil s ním i stěhování do Arizony. V únoru 2017 ho získala Minnesota, kde dohrál ročník a následně se dohodl s Dallasem. Celkem odehrál v základní části NHL 673 zápasů a připsal si 338 bodů za 127 gólů a 211 asistencí. V play off přidal za 28 startů dalších 13 bodů (5+8).

S hokejem ale ještě úplně definitivně nekončí. S bratrem Jiřím založil v Jihočeské krajské lize tým Samson České Budějovice, kam navíc zlákali i hráče velkých jmen jako Radima Vrbatu, Václava Nedorosta nebo Rostislava Kleslu. Sám Hanzal vyjádřil víru, že si občas bude moct také zahrát. Hned první zápas týmu proti Hluboké nad Vltavou (6:1) ozdobil hattrickem a navrch připojil i asistenci.

"Cítím se dobře. Je každopádně pěkné, že už v soubojích kolem branky nemám za sebou hráče, kteří by mě pořád krosčekovali do zad," řekl Hanzal.