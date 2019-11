Trenér žaloval na Faksu. Neměl ale pravdu a jako první v historii za to pykal

Dvěma góly přispěl Radek Faksa v NHL k výhře Dallasu 4:1 nad Coloradem. Kolem českého hokejisty bylo při utkání hodně rušno.

Dallas vedl už po devatenácti sekundách 1:0 a po gólech Faksy, který měl před utkáním na kontě v tomto ročníku dvě branky, zvýšil na 2:0 a 3:1. Český útočník se v obou případech prosadil z dorážek.

Nejdříve natřikrát překonal v šesté minutě Philippa Grubauera a v polovině zápasu opět skóroval z prostoru před brankou. Pětadvacetiletý centr byl při střelecké chuti, vypálil celkem sedmkrát, ale hattricku se už nedočkal.

"Chodím před branku každý zápas a dnes jsem měl štěstí, že se puk ke mně odrážel. Musíte být trpěliví a dříve nebo později za to budete odměněni," prohlásil Faksa.

Z utkání si ale odnesl i šrámy na nose. "Sváděl jsem souboj s hráčem, otočil se a trefil mě loktem do nosu. Byla to nehoda," vysvětlil.

Faksův druhý zásah ještě na podnět trenéra Colorada Jareda Bednara zkoumali rozhodčí u videa. Kouč se domníval, že český útočník hrál se zlomenou hokejkou a v takovém případě měla být přerušena hra.

"Byl jsem si jistý, že to byl gól. Nejdříve jsem puk tečoval, poté dorazil. Až poté jsem si všiml, že je zlomená," popsal Faksa. Rozhodčí mu dali za pravdu. Bednar nechal prověřit i úvodní branku Dallasu a je prvním koučem, který neuspěl v utkání dvakrát s trenérskou výzvou. Colorado proto dostalo trest za zdržování hry.

Faksova formace má nové složení, jeho křídly jsou Andrew Cogliano a Blake Comeau. "Jsou excelentní. V obou zápasech, co jsou spolu, hráli výborně. Nechám to tak," komentoval změnu trenér Dallasu Jim Montgomery, který Faksu hodně využíval i v oslabení a přesilových hrách.

V obou herních situacích strávil český útočník na ledě téměř čtyři minuty. "Speciální formace máme skvělé. Myslím, že dnes rozhodly zápas," řekl český hráč.

Dallas vyhrál v úvodních devíti zápasech sezony jen jednou. Následně ale ztratil v osmi utkáních jen dva body. "Je to o sebevědomí a toho teď máme hodně. Věděli jsme, že máme skvělý tým a že jen musí do sebe jednotlivé dílky zapadnout jako do skládačky. To se stalo. Musíme v tom pokračovat a vyhrávat, protože v této lize není jednoduché dostat se do play off," dodal Faksa.