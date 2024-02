Toronto padlo s NY Islanders, Coloradu nestačila další branka MacKinnona

Hokejisté Toronta po domácím Utkání hvězd podlehli NY Islanders 2:3 a nebodovali po třech zápasech. Slavil také druhý newyorský tým. Rangers porazili Colorado 2:1 v prodloužení a pojistili si druhé místo v tabulce NHL.

Čtyři hokejisté Maple Leafs se v sobotu radovali z vítězství v domácím Utkání hvězd, návrat do ostrých zápasů jim ale výsledkově nevyšel. Auston Matthews, Mitchell Marner, William Nylander i Morgan Rielly v duelu proti Islanders bodovali, prohru 2:3 ale neodvrátili.

Kanadský celek dvakrát smazal jednobrankové manko, na trefu Pierra Engvalla z 58. minuty už ale zareagovat nedokázal. Islanders na ledě Maple Leafs vyhráli v základní hrací době poprvé od konce roku 2018 a protrhli třízápasové čekání na vítězství.

Engvall, jenž se do Toronta vrátil poprvé od loňské výměny, rozhodl o úspěchu newyorského celku z dorážky a prosadil se po více než měsíci. "Nějakou dobu jsem na ten gól čekal, takže jsem rád, že jsem se opět trefil. Je pro nás skvělé, že jsme dokázali po pauze vyhrát," líčil novinářům sedmadvacetiletý Švéd.

Prvním gólem v NHL pomohl Islanders k výhře Kyle MacLean. Čtyřiadvacetiletý útočník se prosadil bekhendovou kličkou ihned po návratu z trestné lavice. "Bylo to trochu štěstí, puk se mi odrazil přímo do jízdy. Celé se to odehrálo velmi rychle, takže si to příliš nepamatuju. Vím jen, že když jsem viděl puk za čárou, tak to byla velká úleva," řekl americký hokejista.

Colorado zaváhalo po třech výhrách za sebou. V Madison Square Garden proti Rangers hokejisté Avalanche ztroskotali na gólmanovi Jonathanu Quickovi. Amerického veterána překonal pouze Nathan MacKinnon, jenž v čele bodování NHL vyrovnal Nikitu Kučerova z Tampy Bay. Oba mají bilanci 32+53.

Na MacKinnonovu branku ve třetí třetině odpověděl nejproduktivnější hráč Rangers Artěmij Panarin a v prodloužení rozhodl o výhře domácích Alexis Lafrenière. Rozhodující akci zápasu založil gólman Quick rychlým vyjetím z branky a pohotovou rozehrávkou. "Asi bych se neměl toulat takhle daleko z branky, ale když jsem vyjel, měl jsem pocit, že je to správné řešení," uvedl gólman, který v NHL vychytal 386. výhru a osamostatnil se na 16. místě historických tabulek před Mikem Vernonem.

Colorado i přes prohru bodovalo počtvrté za sebou a na druhém místě Západní konference stáhlo náskok vedoucího Vancouveru na tři body. "Byl to vyrovnaný zápas, ve kterém jsme klidně mohli získat dva body. Řekl bych ale, že soupeř byl s přibývajícími minutami aktivnější. Přišlo mi, že nám docházely síly," zhodnotil zápas trenér Avalanche Jared Bednar.

NY Rangers - Colorado 2:1 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)

Branky: 52. Panarin, 62. Lafrenière - 19. MacKinnon. Střely na branku: 30:32. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Quick, 2. Lafrenière (oba NY Rangers), 3. Georgijev (Colorado).

Toronto - NY Islanders 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Branky: 21. Marner, 56. Tavares - 11. Barzal, 23. MacLean, 58. Engvall. Střely na branku: 37:29. Diváci: 18.365. Hvězdy zápasu: 1. Engvall (NY Islanders), 2. Tavares (Toronto), 3. Barzal (NY Islandres).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 49 31 9 9 173:128 71 2. Florida 49 31 4 14 158:127 66 3. Tampa Bay 50 27 5 18 175:164 59 4. Detroit 50 26 6 18 176:161 58 5. Toronto 48 25 8 15 168:153 58 6. Buffalo 49 22 4 23 146:155 48 7. Montreal 49 20 8 21 136:175 48 8. Ottawa 47 20 2 25 158:170 42

Metropolitní divize:

1. NY Rangers 50 31 3 16 163:143 65 2. Carolina 48 28 5 15 163:144 61 3. Philadelphia 50 25 6 19 147:148 56 4. NY Islanders 50 21 12 17 146:168 54 5. Pittsburgh 46 22 7 17 138:126 51 6. New Jersey 47 24 3 20 161:168 51 7. Washington 47 22 7 18 115:146 51 8. Columbus 50 16 10 24 148:184 42

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 50 32 4 14 191:155 68 2. Dallas 49 30 6 13 183:151 66 3. Winnipeg 47 30 5 12 148:109 65 4. Nashville 51 26 2 23 153:160 54 5. St. Louis 49 26 2 21 141:153 54 6. Arizona 48 23 3 22 143:147 49 7. Minnesota 49 21 5 23 149:166 47 8. Chicago 50 14 2 34 105:177 30

Pacifická divize: