Nechat si Hertla, jinou hvězdu vyměnit. Dobré rozhodnutí, analyzují v NHL megavýměnu

Roky společně táhli San Jose Sharks, v této sezoně NHL se však Tomáš Hertl a Timo Meier rozešli. Podle hokejového analytika Jacka Hana udělal klub dobře, že si z hvězdné dvojice nechal právě českého centra.

Hertl vstoupil do uplynulé základní části s novým osmiletým kontraktem s roční gáží 8,14 milionu dolarů.

To Švýcar Meier ji rozehrál s končící smlouvou a prodloužení spolupráce se šéfy nevyjednal. Před březnovou uzávěrkou přestupů tak v rozsáhlé výměně, která zahrnovala celkem osm hráčů a ještě volby v draftu, zamířil do New Jersey. Teď bojuje ve druhém kole play off proti Carolině.

"Sharks udělali správné rozhodnutí, když podepsali s Hertlem dlouhodobou smlouvu, protože jako hráč by měl stárnout relativně dobře, podle mě lépe než Meier," prohlásil analytik Han, který dříve tuto práci vykonával u torontských Maple Leafs.

"Meier vidí hokej víc jako hru nahoru dolů a je více závislý na své rychlosti, není tam tolik nuancí," doplnil. "Proto si myslím, že vyměnit Meiera bylo dobré rozhodnutí."

Šestadvacetiletý křídelník před odchodem do New Jersey odehrál v sezoně za San Jose 57 zápasů a posbíral 52 bodů (31+21).

O tři roky starší Hertl v 79 duelech bodoval 63krát (22+41), za svým maximem tak zaostal o 11 bodů. San Jose patřilo k nejhorším týmům v lize, skončilo čtvrté od konce.

"Byl to asi nejtěžší rok, co jsem tady, i když to už musí znít trochu jako klišé," komentoval Hertl neúspěšnou základní část. "Nedostat se do play off čtyřikrát v řadě je těžké. Chybí vám. Chci ho co nejdříve zase hrát, protože je to ta nejzábavnější část sezony."

Zároveň český centr nešetřil sebekritikou. "Vím, že musím být lepší. Řekl bych, že v této sezoně jsem měl až moc výkyvů," podotkl.

Zatímco v listopadu, prosinci a březnu vstřelil pokaždé šest gólů, v ostatních měsících byl vždy jen na jednom gólu.

A na čem zapracovat? "Všechno je rychlejší než dřív. Vždycky se snažíte dostat do co nejlepší formy, shodit pár kilo, to se hodí. Hodně je to o bruslení a o tom být rychlý," líčil.

"Takže ano, zkusím ze sebe dostat to nejlepší a zlepšit se, trochu zrychlit. A myslím, že na střele bych měl zapracovat taky," dodal. Za svým střeleckým maximem v NHL letos zaostal o 12 branek.

Také posbíral 36 záporných bodů v hodnocení +/-, hůř dopadli jen tři hokejisté a pouze jediný útočník - Jordan Kyrou ze St. Louis. Aby tak Hertl dostál Hanově předpovědi, měl by se zlepšit. S platem v průměru 8,14 milionu je ostatně nejlépe placeným útočníkem mužstva.