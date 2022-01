Dřív je znemožnil, teď by ho chtěli k sobě. V NHL klíčí bombastický přestup Hertla

Tomáš Hertl by zhruba do dvou měsíců mohl v zámořské NHL změnit adresu. Podle zámořských médií o něj stojí nejhodnotnější hokejový klub světa - newyorští Rangers.

Hertlovo jméno v souvislosti s přestupem zaznívá stále častěji. Z prostého důvodu. Už za půl roku mu vyprší současný kontrakt v San Jose a bez nového se stane volným hráčem bez omezení a bude moct přijmout nabídku od kteréhokoliv klubu.

Sharks tak nyní mají v zásadě dvě možnosti. Buď si českého centra co nejdřív uvážou další smlouvou, nebo ho vymění před uzávěrkou přestupů 21. března, kdy za něj dostanou nejvyšší protihodnotu.

Jestliže půl roku neudělají nic, na volném trhu pak o Hertla dost možná přijdou. Pochopitelně bez náhrady.

"Tomáše zbožňujeme," řekl už v září minulého roku generální manažer kalifornského klubu Doug Wilson. Doplnil nicneříkající frázi, že navazující spolupráce s klíčovým forvardem "musí dávat smysl oběma stranám".

Uběhlo několik měsíců a pořád nic. Ani se nezdá, že by jednání byla v plném proudu. Nadějí je poslední dění kolem Evandera Kanea. San Jose platnému, ale problémovému hokejistovi ukončilo smlouvu s cílem získat více místa pod platovým stropem. Podle Kanea neprávem, a tak podal stížnost, přesto manažer Wilson věří, že se minimálně části jeho sedmimilionového ročního platu zbaví.

Pokud ano, Hertl by mohl dostat adekvátní nabídku. Pierre LeBrun ze stanice TSN očekává, že jednání se rozjedou v únoru.

Momentálně český forvard v průměru pobírá 5,6 milionu dolarů ročně (asi 120 milionů korun). Podle čísel si ale zaslouží víc. Ve 40 zápasech aktuální sezony nastřádal 35 bodů a z toho 20 gólů. Spolu s Timem Meierem, který naposledy uchvátil pětigólovým představením, je nejlepším střelcem San Jose a jedním z nejlepších v celé lize.

Do toho je s icetimem 19:15 nejvytěžovanějším útočníkem mužstva. Hraje přesilovky, oslabení, vyhrává vhazování. A ve 28 letech je na vrcholu sil. Beze studu může v novém kontraktu požadovat roční plat mezi sedmi a osmi miliony dolarů.

Otázkou je, jak moc chce zůstat v San Jose. S klubem, který ho před lety draftoval v prvním kole, zažil dlouhé pochody vyřazovacími boji. Už dvakrát po sobě ale play-off nehrál a ani letos by se nemusel dočkat.

Výměna před uzávěrkou přestupů by mu umožnila po čase bojovat o Stanleyův pohár. Může si vybírat. Ve smlouvě má klauzuli, podle níž ho šéfové smí vytrejdovat jen do tří klubů, které si sám vybral. Stěhování jinam nepřipadá v úvahu, pokud ho Hertl dodatečně neodsouhlasí.

A kam že by mohl zamířit? "Vyplatí se sledovat Rangers, kteří ho podle mého soudu mají v hledáčku," poznamenal před pár dny LeBrun.

Jiný známý novinář Frank Seravalli přišel ještě předtím se stejnou informací. Oba se pak shodují na tom, že pokud Sharks začnou v nejbližších týdnech nabízet Hertla veřejně, bude na chvíli asi nejžádanějším hokejistou v lize.

V Rangers by Hertl potkal krajany Libora Hájka a Filipa Chytila, dalšího centra, který ale poslední dobou nastupuje na křídle.

Zároveň by přišel do klubu, který hned zkraje své profesionální kariéry ponížil neuvěřitelným výkonem. San Jose na podzim 2013 rozmetalo Rangers 9:2 a Hertl, hrající teprve třetí zápas v NHL, skóroval čtyřikrát. Svou poslední branku na 8:2 navíc vstřelil výstavní kličkou s hokejkou mezi nohama.

Takto Hertl slavně vyzrál na Martina Birona. | Video: youtube.com

Sklidil obdiv, ale také několik kritických reakcí.

"Ten čtvrtý gól vypadá skvěle, ale udělat takovou věc pár minut před koncem za jasného stavu, to se nedělá. Nechcete přece zesměšnit New York Rangers. Tohle tak prostě vypadalo, ztrapnil je," utrousil televizní analytik a bývalý gólman Jamie McLennan.

Přidal se i výstřední kanadský glosátor Don Cherry: "Kdyby to provedl za stavu 1:1, řekl bych si: 'To byl panečku gól!' Co kdyby ale Martin Biron (brankář, kterého Hertl překonal, pozn. red.) byl váš syn nebo třeba bratr? Skóre 8:2, všichni se mu smějí…"

Hertl na Rangers umí zahrát. Celkově je ve 14 zápasech potrápil 13 body (7 + 6). Lepší bodový průměr má jenom proti Carolině (7 + 7 ve 13 duelech).