Tampa s Palátem a Ruttou je zase blíž k obhajobě, ve finále přidala druhou výhru

Hokejisté Tampy Bay porazili ve druhém finálovém zápase play off NHL Montreal 3:1 a v sérii vedou 2:0.

Na výhře obhájců Stanleyova poháru se gólem podílel Ondřej Palát a premiérovou asistencí v letošní vyřazovací části obránce Jan Rutta. Domácí brankář Andrej Vasilevskij, zvolený první hvězdou duelu, zaznamenal 42 zákroků.

Lightning, kteří v prvním souboji zvítězili 5:1, otevřeli skóre v 27. minutě zásluhou Anthonyho Cirelliho. Za čtyři minuty srovnal v početní výhodě Nick Suzuki. Vítězný gól vstřelil dvě vteřiny před koncem druhé třetiny Blake Coleman. Pojistku přidal v 56. minutě Palát pátou trefou v tomto play off.

V první třetině se skóre neměnilo. Suzukiho i Toffoliho samostatný únik zastavil Vasilevskij. "Bolts" nejvíc zahrozili při své druhé přesilovce, ale Price vše pochytal. Na přelomu úvodního a druhého dějství Canadiens nevyužili téměř čtyřminutovou početní výhodu.

Jako první se prosadili Lightning po střele útočníka Cirelliho od modré. Třicetiletý písecký rodák Rutta si ve 20. utkání tohoto play off připsal druhý bod.

"Habs" odpověděli o čtyři minuty později v přesilové hře. Puk se po vyhraném vhazování dostal k Suzukimu, jehož přízemní bekhendová přihrávka před branku prošla Vasilevskému mezi betony.

Domácí si vzali vedení zpátky dvě sekundy před druhým odchodem do šaten. Goodrow si na modré obhodil Chiarota a nahrál Colemanovi, jenž v pádu prostřelil Priceho. Canadiens nepomohl ani fakt, že Tampu Bay za úvodní dvě třetiny přestříleli 29:13.

Konečný výsledek stanovil Palát, který zachytil Edmundsonovu zpětnou přihrávku za brankou a pomocí odrazu od brusle Price skóroval.

Třetí utkání je na programu v noci z pátku na sobotu od 2:00 SELČ na ledě Montrealu.

Floridský celek útočí na třetí triumf ve Stanleyově poháru. První získal v roce 2004, druhý loni v září v sérii s Dallasem. Vyhrát dvakrát za sebou se naposledy povedlo Pittsburghu v letech 2016 a 2017.

Canadiens jsou ve finále poprvé od roku 1993, kdy nejcennější hokejovou trofej vybojovali počtyřiadvacáté v historii. V tomto ohledu jsou suverénně nejlepší.

V širším kádru kanadského týmu je forvard Michael Frolík, ale v případě triumfu Montrealu by se počítal mezi vítěze jen v případě, že by na rozdíl od dosavadního průběhu vyřazovacích bojů zasáhl do finálové série.

Montrealu kvůli koronaviru chybí trenér Dominique Ducharme, kterého zastupuje Luke Richardson. Ducharme by měl být zpátky na lavičce ve třetím utkání.

Finále play off NHL - 2. zápas:

Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 27. Cirelli (T. Johnson, Rutta), 40. Coleman (Goodrow, McDonagh), 56. Palát - 31. Suzuki. Rozhodčí: Sutherland, Furlatt - Murray, Brisebois. Vyloučení: 5:5, navíc Cirelli (Tampa Bay) a Perry (Montreal) 10 min. Využití: 0:1. Střely na branku: 23:43. Diváci: 17.166 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Coleman, 3. Cirelli (všichni Tampa Bay) Stav série: 2:0.

Tampa Bay: Vasilevskij - Rutta, Hedman, Černák, McDonagh, Savard, Sergačov - Kučerov, Point, Palát - Stamkos, Cirelli, T. Johnson - Coleman, Gourde, Goodrow - M. Joseph, Colton, Maroon. Trenér: Jon Cooper.

Montreal: Price - Weber, Chiarot, Petry, Edmundson, Gustafsson, Merrill - Gallagher, Danault, Lehkonen - Caufield, Suzuki, Toffoli - J. Anderson, Kotkaniemi, Byron - Perry, E. Staal, Armia. Trenér: Luke Richardson.