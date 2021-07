Našeho brankáře každý rok okrádají, perlil Kučerov. Fanouškům Montrealu se vysmál

Podruhé za sebou získal Stanley Cup, podruhé za sebou vyhrál produktivitu play off NHL. Na tiskovou konferenci potom dorazil ruský útočník Nikita Kučerov z Tampy Bay pořádně rozjetý. Bez trička a s pivem v ruce si při odpovědích nebral servítky. Hlavně však vychválil svého krajana v brance Andreje Vasilevského.

Nikita Kučerov se na tiskové konferenci pořádně rozjel (v čase videa od 0:42). | Video: Associated Press

Nikita Kučerov nasbíral v 23 zápasech play off 32 bodů za osm gólů a 24 asistencí a po roce znovu vyhrál bodování vyřazovacích bojů. Povedlo se mu to jako prvnímu hráči po Mariu Lemieuxovi v letech 1991 a 1992.

Osmadvacetiletý forvard, který po operaci kyčle vynechal celou základní část NHL a naskočil až do play off, však na tiskové konferenci po pátém finále s Montrealem vyzdvihoval hlavně brankáře Andreje Vasilevského.

"Vasi byl vynikající, MVP (nejužitečnější hráč, pozn. red.). Každý den jsem mu říkal, že je MVP, že je to nejlepší hráč," začal Kučerov emotivně. Jeho krajan si držel v play off úspěšnost 93,7 procenta a vychytal pět nul. Tu poslední v pátém a rozhodujícím finále proti Canadiens (1:0).

Vasilevskij neinkasoval ani v rozhodujících duelech předchozích kol proti Floridě, Carolině a New Yorku Islanders a také před rokem slavila Tampa Stanley Cup po vítězství 2:0 proti Dallasu, znovu díky němu.

A přestože získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off (právě před Kučerovem), bylo to pro jeho spoluhráče málo. Kučerov nechápal, proč Vasilevskij nedostal i Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře základní části.

"Místo toho to dají tomu chlápkovi z Vegas (Marc-André Fleury). Minulý rok to dali zase někomu jinému z Winnipegu (Connor Hellebuyck). To je sra**a největšího kalibru, sra**ka největšího kalibru," opakoval Rus.

"Vasi vyhrál dvakrát Stanley Cup, stal se MVP. Teď znovu vychytal nulu v posledním zápase. To je neuvěřitelné. K tomu se nedá více říct, jsem tak šťastný," pokračoval Kučerov.

Tampa mohla sérii ukončit už ve čtvrtém utkání v Montrealu, nicméně prohrála v prodloužení. Kučerov už do Kanady znovu nechtěl. "Už bych se tam nechtěl vracet. Vždyť fanoušci Montrealu se minule chovali, jako kdyby vyhráli Stanley Cup. Ale no tak, děláte si ze mě legraci?" pustil se útočník Tampy do příznivců Canadiens.

"Děláte si ze mě legraci? Jejich finále bylo v předchozím kole," zasmál se Kučerov a mávl rukou. Na sociálních sítích za to schytal vlnu negativních reakcí, které mu vyčítaly nedostatek respektu k soupeři.

Montreal se do finále NHL dostal po 28 letech, a proto není divu, že jeho fanoušci i jediné vítězství v sérii proti Tampě bouřlivě oslavili. "Možná by opilé hráče neměli pouštět na tiskové konference. Od Kučerova to byly komentáře bez úrovně," napsal jeden z uživatelů na Twitteru.

Kučerov působil velmi uvolněně po celou dobu online konference. Když jedné z otázek nerozuměl dobře, vzkázal tázajícímu se žurnalistovi, aby si koupil nový mikrofon. Běžně Kučerov se slovy šetří, a tak ho zaskočilo, že má odpovídat na více než dvě otázky. "Kolik jich bude, pět? To tady ještě udělám svůj rekord," smál se dobře naložený rodák z města Majkop.

Přínos gólmana Vasilevského zmiňoval na prvním místě také trenér Jon Cooper. "Nechápu, jak dokáže zavřít bránu na největší zápasy v kariéře. Když to zamkne, je obdivuhodný," chválil a nabídl srovnání s brankářem Montrealu Careym Pricem.

"Upřímně, to je nejlepší gólman své éry. Ale nejlepší brankář éry, která právě nastává, zrovna vyhrál Stanley Cup. Fanoušci mohli v tomto finále sledovat dva generační gólmany. A žezlo bylo předáno," podotkl Cooper.

Vasilevskij mluvil po zisku poháru hlavně o celém týmu, svůj příspěvek nepovažoval za výjimečný. "Je velmi skromný a nepotřebuje kolem sebe lidi, kteří by mu opakovali, že je nejlepší. Chtěl mi ukázat, že je opravdu nejlepší, ale já jsem to dávno věděl," vyprávěl Kučerov.

"I když ho NHL každý rok okrade o Vezinovu trofej (získal ji v roce 2019), nepřestává tvrdě makat. Mohl by překonat všechny rekordy, cokoliv. Je nejlepší," uzavřel Kučerov ódu na šestadvacetiletého Vasilevského. Hlavního hrdinu tažení Lightning za obhajobou Stanley Cupu.