"Hodiny tikají." NHL ztrácí trpělivost s vysmívaným klubem, rýsuje se stěhování

NHL, výspa severoamerického hokeje, může v dohledné době vypadat zase trochu jinak. Arizona řeší kvůli absenci adekvátního stadionu existenční problémy a hned několik zájemců by vysmívaný klub rádo přestěhovalo do jiného amerického státu.

S místními Sun Devils sdílí univerzitní halu, která pro zápasy NHL nenabízí ani pětitisícovou kapacitu. Kvůli tomu jsou arizonští Coyotes terčem posměšků. A hlavně v existenčním ohrožení.

Původně mělo jít o dočasné řešení, než ve městě Tempe vyroste v rámci čtvrti za asi dvě miliardy dolarů nový stadion klubu.

Obyvatelé 180tisícového města, které je součástí metropolitní oblasti Phoenixu, však obří projekt v květnovém referendu potopili, pro mnohé překvapivě.

Coyotes mají s univerzitní halou smlouvu ještě na dvě sezony, další plán ale zatím neexistuje. A je jasné, že pokud majitel klubu Alex Meruelo v dohledné době žádný nepředloží, Arizona o NHL přijde.

Zámořská liga si jen dává pozor na to, aby se neunáhlila. Metropolitní oblast Phoenixu totiž s více než pěti miliony lidí patří mezi deset největších v USA. "Je to úžasný trh," vysvětluje trpělivost s celkově problematickým klubem šéf soutěže Gary Bettman.

"Coyotes teď prozkoumají, jaké jsou jejich další možnosti v oblasti Phoenixu, a my to budeme bedlivě sledovat. Doufáme, že jedna z možností, které jsou posuzovány a zvažovány, bude realizována," doplňuje.

Také Bettmanův zástupce Bill Daly věří, že Coyotes zůstanou v Arizoně, ale upozorňuje, že čas se krátí: "Musí přijít řešení a musí přijít relativně brzy. Hodiny tikají."

Kolem Coyotes už krouží zájemci, kteří klub chtějí přestěhovat do jiného amerického státu. Nejčastěji zaznívá jméno Ryana Smithe, jenž by v utažském Salt Lake City vedle basketbalových Jazz rád vlastnil také tým NHL. Už dokonce jednal s Dalym.

"Situaci chápu tak, že pokud se Coyotes budou muset stěhovat, Salt Lake City dává jako jako jejich nová destinace největší smysl," napsal nedávno hokejový insider Pierre LeBrun. "Atlanta a Houston by pak mohly přibýt v rámci klasického rozšiřování soutěže," dodal k městům, po nichž NHL také pokukuje (s Atlantou by šlo už o třetí pokus).

Další novinář Sean Shapiro nastínil i časovou osu možného stěhování Arizony: "Pokud Coyotes nepřijdou do konce příští sezony s dlouhodobým plánem, Salt Lake City bude připraveno hostit NHL."

Hrát by se mohlo ve Vivint Areně, sídle basketbalových Jazz, které pro hokejové zápasy nabízí 14tisícovou kapacitu a kdysi hostilo nižší IHL, která do své zkázy v roce 2001 konkurovala farmářské AHL.

Před zimní olympiádou 2030, o niž Salt Lake City stojí, by však v utažském městě mohl vyrůst nový stadion s vyšší kapacitou.

Zájem o Coyotes je také ve státě Connecticut, jehož guvernér Ned Lamont už se dal do řeči s Bettmanam a "šermuje" vlastnickou skupinou, která chce klub koupit a přesunout ho do Hartfordu. Tam kdysi hráli Whalers, než se z nich po přesunu do Severní Karolíny v roce 1997 stali Hurricanes.

Dosud poslední stěhování zažila NHL v roce 2011, kdy se z Atlanty Thrashers stali Winnipeg Jets.