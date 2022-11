"Smrtící" soupeř Čechů. V 17 letech spustil mánii, učí se od něj i hvězda NHL

Už za necelý měsíc začíná v kanadských městech Halifax a Moncton hokejové mistrovství světa juniorů. Na Čechy se chystá domácí hvězda Connor Bedard, který momentálně jako předpokládaná jednička příštího draftu NHL předvádí neskutečné výkony.

Na Bedarda narážejí čeští reprezentanti pravidelně. Na posledním mistrovství světa osmnáctek ho dokázali vynulovat a ve skupině senzačně vyhrát 6:5 po prodloužení, ale jinak se jim proti němu nedaří.

Ve čtvrtfinále předposledního šampionátu osmnáctek řídil pěti body (2+3) drtivou kanadskou výhru 10:3. Bodově přispěl i ke dvěma vítězstvím na minulém mistrovství dvacítek.

Nadcházející juniorský šampionát, kde bude zpravidla hrát proti o rok až dva starším soupeřům, odstartuje Bedard proti Česku. V lajně by podle prognóz mohl mít Adama Fantilliho, možnou dvojku nejbližšího draftu, která už září na americké univerzitě.

"Oba dva skvěle tvoří hru a zároveň znamenitě zakončují, takže jsou smrtící. Pokud se zaměříte na jednoho z nich, druhému se otevře hodně prostoru," prohlásil analytik Craig Button ze stanice TSN.

Podle některých je Bedard generační talent jako Sidney Crosby nebo Connor McDavid, jiní ho hodnotí střídměji, ale pořád jako budoucí superhvězdu.

Mánie není bezpředmětná. Sedmnáctiletý Bedard natáhl bodovou sérii ve WHL už na 23 zápasů a momentálně má po 24 duelech 53 zápisů (22+31), což dělá bodový průměr 2,21.

Pro srovnání - McDavid dosáhl v juniorském ročníku před draftem na průměr 2,55, ale hrál v o něco ofenzivnější lize OHL. Ve WHL, která ještě spolu s QMJHL patří ke třem elitním kanadským juniorkám, je u hokejisty v Bedardově věku senzací jakýkoliv průměr nad dva.

V minulé sezoně skončil útočník na čísle 1,62. Tehdy možná ještě unikl něčí pozornosti, ale teď to jde jen stěží. Minimálně v Kanadě je celebritou. Na venkovních tripech s Regina Pats, kde mimochodem nastupuje také český bek Stanislav Svozil, výrazně zvedá návštěvnost stadionů.

"Za více než 30 let, co se pohybuju v tomhle byznysu, jsem nezažil, že by hráč vzbuzoval takový zájem," řekl stanici Global News Bruce Hamilton, prezident a generální manažer Kelowny.

Bedard není moc vysoký, zatím má 178 centimetrů, ale vyčnívá jinak. Vynikajícím bruslením, šikovností, herní inteligencí a hlavně střelou, s níž by už teď snadno prorazil v NHL.

"Je to nový typ hokejisty, v jeho arzenálu je všechno," zhodnotil mladíka hvězdný centr newyorských Islanders Mathew Barzal. Jelikož jsou oba z oblasti kolem Vancouveru, v létě se potkávají na ledě.

"Baví mě to s ním, doslova se od něj učím, mám tím na mysli různé triky a dovednosti, prostě všechno, co souvisí s kreativitou. Z Connora bude výjimečný hráč. V jeho podání vypadá všechno snadno, brankáře překonává jako nic," dodal Barzal.

Podle nejmenovaného skauta je Bedard křížencem mezi Patrickem Kanem a Stevenem Stamkosem. Měl by být jedničkou příštího draftu, kde se to přitom víc než obvykle hemží budoucími hvězdami.

Ještě před dvěma roky se předpokládalo, že dražba nadějí v létě 2023 nabídne velký souboj mezi Bedardem a Matvejem Mičkovem, který je popisován jako největší ruský talent od Alexandra Ovečkina.

Momentálně však skauti vidí Mičkova mezi druhým až pátým místem, v jednom starším žebříčku ho dokonce přeskočil český forvard Eduard Šalé.

Důvody nejsou jen sportovní. Mičkov podepsal s Petrohradem dlouhodobou smlouvu, podle níž má v KHL hrát ještě tři roky po draftu. Rusko, která stále vede válku na Ukrajině, je navíc od západní světa značně izolované. Hokejovou nevýhodou Mičkova je pozice křídelníka. Bedard je jako centr cennější.