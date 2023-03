Video: Snový debut, Čech zlomil letitý rekord NHL. Pro něj snadná liga, chválí Rouska

Premiéru snů mezi hokejovou elitou prožil v pondělním večeru při utkání NHL mezi Buffalem a Montrealem český útočník Lukáš Rousek. V dresu Sabres se zaskvěl gólem hned při prvním střídání, v dalším průběhu zápasu přidal navrch i asistenci a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Následně si mohl vychutnat příval pochval a gratulací.

Třiadvacetiletý rodák z Ostrova nad Ohří nejprve absolvoval tradiční nováčkovské kolečko a při rozbruslení před samotným zápasem patřil led v KeyBank Center na několik vteřin pouze jemu, teprve se zpožděním se k němu připojili všichni spoluhráči.

Pak už to pro bývalého hráče extraligové Sparty začalo před 16.435 diváky naostro. A Rousek jako kdyby chtěl po svém odpovědět na vtípky, které od parťáků z kabiny slyšel.

"Říkali jsme mu, že tohle je snadná liga, že to pro něho bude jednoduché," prozradil obránce Riley Stillman, syn bývalého skvělého útočníka a dvojnásobného vítěze Stanley Cupu Coryho Stillmana.

Rousek byl při svém úplně prvním střídání v NHL na ledě 53 vteřin, když si při práci před brankou Montrealu našel kotouč odražený od zadního hrazení po nahození Tysona Josta a poslal ho za záda brankáře Jakea Allena.

V tak krátké době od úvodního vhazování při debutu v NHL nikdy nikdo z českých hokejistů neskóroval, trefil se v čase 3:49. Do té doby se nejrychleji dočkal prvního gólu Jaroslav Pouzar v roce 1982 v dresu Edmontonu, jeho číslo ale překonal Rousek o čtyři minuty.

V historii Sabres se Rousek zařadil na čtvrté místo mezi debutanty s gólem. Rychlejší byli jen Danny Gare v roce 1974 (18 vteřin), Alexandr Mogilnyj (20 sekund) a Denis Hamel (2 minuty, 9 vteřin).

"Jen jsem tam zůstal před brankou, a jakmile se puk odrazil od mantinelu, tak jsem se otočil a utrhl se od obránce. Pak už jsem měl kotouč na čepeli a vystřelil," popsal Rousek první trefu na velké scéně.

"Je to samozřejmě skvělý pocit. První střídání, první gól, překvapil jsem sám sebe. Jenže jsme prohráli," litoval.

"Bylo to vážně úžasné. Myslím, že to bylo hned jeho první střídání a také první střela. To je přece něco úchvatného," radoval se Stillman z Rouskova gólu.

"Lukáš je vážně moc šikovný a chytrý hráč. Takže mě ani nijak nepřekvapilo, že se hned střelecky prosadil," doplnil německý útočník JJ Peterka, jenž strávil s Rouskem celou minulou sezonu na farmě v Rochesteru v AHL.

Radost za něho měli bezpochyby i jeho blízcí. "Právě rodině jsem hned volal, že bych měl dnes nastoupit. Říkali, že budou koukat," podotkl Rousek.

Přímo na tribuně podporovali krajana útočník Jiří Kulich, jenž prožívá podobně jako Rousek výbornou sezonu v AHL, a také obránce David Jiříček z Clevelandu, farmy Columbusu. Mohl být u toho, neboť Cleveland hrál v neděli právě v Rochesteru, odkud je to do Buffala jen přes hodinu jízdy autem.

"Psali jsme si a ptal se, zda budu hrát. Když jsem napsal, že ano, tak jen odepsal: OK, přijedu," líčil Rousek komunikaci s Kulichem.

Ten na tribuně kamarádův zápis do střelecké listiny náležitě oslavil. "Je to paráda, jsem za něho strašně šťastný," hlásil Kulich.

Oba se přitom seznámili až v červenci, kdy Kulich přišel do kempu. Sabres si ho vybrali z 28. místa během loňského draftu. "Lukášovi patří můj dík. Psychicky mi moc pomohl," řekl teprve osmnáctiletý centr.

I když se mohl zdát gól českého útočníka, jímž vyrovnal na 1:1, na první pohled relativně snadný, trenér Don Granato ho dokázal náležitě ocenit. "Byl přesně tam, kde měl být. Kdyby tomu tak nebylo, tak by z toho nikdy žádný gól nebyl," prohlásil Granato.

Rousek od něho dostal na ledě prostor celkem při 13 střídáních a odehrál v součtu přes devět minut. Více střel na branku už sice nepřidal, ale připsal si ještě nahrávku, když se podílel ve 29. minutě na Stillmanově brance na 3:2.

Alespoň gól a asistenci si při debutu v NHL připsal z hráčů Sabres předtím naposledy útočník Maxim Afinogenov, a to 10. listopadu 1999.

"Je to tady rychlejší. Přece jen jde o nejlepší hokejovou ligu světa. A na ledě jsou s vámi jen opravdu chytří hráči," popsal Rousek své pocity při porovnání s tím, co dosud v zámoří zažil.

"Při tom druhém gólu, u kterého byl, šel dobře do branky a pomohl vytvořit prostor pro zakončujícího hráče. Má skvělý cit pro hru a dobře ji čte. Zná dobře systém, kterým hrajeme. A dobře ví, co na ledě dělá. Je to dobrý hokejista. A odehrál velmi dobrý zápas," doplnil Granato.

K úplné spokojenosti ale chyběl lepší výsledek. Sabres, kteří se ještě snaží dohnat manko na postupové pozice, prohráli 3:4 po nájezdech. Devět zápasů před koncem dlouhodobé fáze ztrácejí na poslední postupovou příčku pět bodů.