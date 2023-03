Ztracený puk - a Pastrňák byl mezi legendami. Úžasný talent i člověk, chválí ho

Slova chvály a uznání znovu prší na Davida Pastrňáka. Český hokejista Bostonu dal při výhře 4:3 po nájezdech dva góly, poprvé v kariéře se mu podařilo dosáhnout na metu padesáti tref v jedné sezoně a zároveň se přehoupl přes hranici 600 bodů celkově v NHL.

Na 600 bodů potřeboval jen 583 utkání. Rychlejší byli v barvách Bostonu pouze velikáni Bobby Orr (461 zápasů) a Ray Bourque (569).

"Je to pro mě rozhodně něco mimořádného," rozplýval se šestadvacetiletý forvard. "Vedla k tomu dlouhá cesta. Vše je o to lepší, že jsme vyhráli," pochvaloval si po sedmém vítězství lídra soutěže v řadě.

Přes padesátigólovou metu v jedné sezoně se před ním z českých hráčů dostali pouze Milan Hejduk a třikrát Jaromír Jágr, jenž drží české maximum s 62 góly.

V historii Bruins navázal na Phila Esposita, jenž se podobně zaskvěl hned pětkrát, Cama Neelyho (třikrát), Kena Hodge, Ricka Middletona a Johnnyho Bucyka. Naposledy se to někomu z Bostonu povedlo v sezoně 1993/1994.

"Už jsem byl jednou před pár lety blízko," připomněl havířovský rodák 48 gólů z dlouhodobé fáze sezony 2019/2020. "Ale nikdy nevíte, co se stane. Tehdy jsem měl ještě pořád hodně zápasů před sebou a najednou přišel covid," zavzpomínal Pastrňák.

Základní část sezony byla tehdy zkrácena a jeho útok na hranici extratřídy vzal za své. Tentokrát se dočkal. "Obrovské poděkování patří všem spoluhráčům a rodině. Je to vážně něco. A je to ještě lepší, když se o to můžu podělit s klukama z týmu, které tady máme," dodal Pastrňák.

Vysněnou metu měl na dosah už v sobotním domácím duelu proti Tampě Bay (2:1), přes pět střel na branku však neuspěl. Nakonec ale nemusel čekat dlouho.

Na ledě PNC Areny se v 5. minutě dostal za obranu Hurricanes a se štěstím překonal dánského gólmana Frederika Andersena. Zatímco obvykle ničí brankáře skvělou střelou a baví diváky nápaditým zakončením, jubilejní branky dosáhl i dílem náhody.

Domácí bek Brent Burns, který ho stíhal, Pastrňáka lehce rozhodil, český hráč ztratil nad pukem kontrolu, ten přesto doklouzal mezi Andersenovými betony za čáru.

"Tak to v hokeji chodí. V sobotu jsem měl pár dobrých šancí, ale puk jsem do branky nedostal. A dneska? Ztracený puk a skončil v brance. I takový je hokej. A já to samozřejmě beru," smál se kanonýr.

"Ale nebyl v tom úmysl. Nejsem Nikita Kučerov, vážně nevím, jak se tohle dělá záměrně," zmiňoval Pastrňák ruského útočníka, jenž občas podobnou fintu při zakončení zkouší a několikrát již uspěl.

Na zteč vyslal Pastrňáka produktivní bek Charlie McAvoy. "Jsem rád, že teď budu v rekordních knihách jako součást toho všeho. První padesátigólová sezona… Mám z Davida opravdu velkou radost. Zaslouží si to," radoval se z úspěchu svého parťáka.

"Vážně tvrdě pracuje a je to naprosto neuvěřitelný hokejista. Je úžasné, co dokázal. Pro nás všechny znamená hrozně moc jako člověk. A samozřejmě i tím, že je hráčem Boston Bruins. Takhle skvělý milník si naprosto zasloužil," zopakoval McAvoy.

Pastrňák přidal ve druhé třetině ještě jeden zásah, když se prosadil ranou z první v početní výhodě a zařídil Bruins vedení 2:1. Byl to pro něj 100. přesilovkový gól. V tomto ohledu je teprve sedmým hráčem historie Bruins.

Současně zaznamenal 53. zápas s alespoň dvěma brankami. Ještě jedno vícególové vystoupení a na šestém místě klubových tabulek vyrovná Patrice Bergerona, současného kapitána mužstva.

Bergeron v neděli týmu chyběl, stejně jako další z dlouholetých tahounů Brad Marchand. Pastrňák naplno ukazuje, že do pozice lídra již dozrál.

"Učil jsem se mnoho let od Davida Krejčího a Tuukky Raska. Každý den. Když tady pak nebyli, tak člověk zjistil, že se musí sám trochu posouvat - nejen na ledě, ale i mimo něj. Je to věc, které chcete sami dosáhnout," podotkl Pastrňák, který má na kontě 601 bodů za 291 gólů a 310 asistencí.

"Pro mě to znamená, že jsem především šťastný za to, že máme takového hráče v týmu. A budeme ho tady mít ještě dalších osm let," přidal se ke slovům chvály kouč Jim Montgomery a zmínil Pastrňákův nedávno uzavřený nový kontrakt.

"Je to vážně úžasný talent. Nemůžu to dostatečně vyjádřit. Bergeron a Marchand jsou doma, sami jste mohli vidět, jaké má vůdcovské schopnosti. Hrál celou dobu přesně tak, jak se má hrát," sypal Montgomery komplimenty.

Výhra nad Hurricanes rozhodla, že Bruins zakončí sezonu s kladnou bilancí proti všem soupeřům z ligy. Něco takového dokázal Boston naposledy v roce 1969 a celkově jen osmkrát za 98 let dlouhou historii.

Novým rekordem je pak 27 venkovních výher. A základní část ještě neskončila. "Je to úchvatné, když si vezmete všechny ty skvělé týmy, které Bruins měli," podotkl Montgomery.