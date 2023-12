Jágr odsunul vstup do Síně slávy. Měl by dostat výjimku jako Gretzky, zní ze zámoří

Hokejový velikán Jaromír Jágr rozehráním další profesionální sezony, už své 36., zaujal i ve světě. I proto, že se kvůli tomu odsouvá jeho uvedení do Síně slávy v Torontu.

Očekávalo se, že Jágr do aktuálního ročníku české extraligy zasáhne, přesné datum ale veřejnost neznala.

Jednapadesátiletý křídelník si nakonec vybral utkání na půdě silných Pardubic v tomto týdnu. Při porážce kladenských Rytířů 3:4 si za necelých 14 minut na ledě připsal jednu asistenci.

Majitel Rytířů se tak stal suverénně nejstarším hráčem probíhající extraligové sezony. Druhému nejstaršímu, libereckému obránci Lukáši Dernerovi, je "pouhých" 40 let.

Jágr zároveň zaujal v zahraničí, o jeho pokračující kariéře psal oficiální web zámořské NHL, britský deník Guardian nebo třeba kanadský list Calgary Herald.

Uvedení tuzemské legendy do Síně slávy, kam z Čechů dosud pronikli jen Dominik Hašek a Václav Nedomanský, se tak odsouvá minimálně o další rok.

Podle pravidel musí být hokejista v důchodu tři roky, než ho komise může posoudit a případně uvést jako nového člena. Jágr, který má místo mezi torontskou smetánkou v podstatě jisté, se tak dočká nejdříve v roce 2027.

Změnit by to mohla jedině výjimka, kterou komise v minulosti uplatnila už desetkrát, naposledy ale v případě Waynea Gretzkého, který do Síně slávy vstoupil krátce po ukončení kariéry v roce 1999.

Tehdy se dohodlo, že k dalším výjimkám dojde už jen v extrémních případech, jako by byla například smrtelná choroba daného hráče.

Ne všichni ale s takovým přístupem souhlasí.

"Pokud Jágr někdy stráví celou sezonu bez odehraného zápasu, což by konečně spustilo tříleté odpočítávání, představenstvo Síně slávy by mu mohlo, možná dokonce mělo, udělit výjimku, jako se to stalo v případě Gretzkého," napsal novinář Eric Duhatschek z online deníku The Athletic.

A důvod? "Když se na to podíváme realisticky, je nepravděpodobné, že by se v budoucnu objevil hokejista jako Jágr," dodal novinář.

V NHL Jágr skončil v roce 2018, když mu nevyšlo angažmá v Calgary, kam se vydal po úspěšných letech na Floridě. Do historie severoamerické soutěže se zapsal dvěma Stanley Cupy, hrstí individuálních cen a také 1921 body v základní části, které ho řadí na druhé místo celkové produktivity za Gretzkého.