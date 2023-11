"Jako by celý tým zkolaboval." Klub NHL s českou kolonií dráždí ostudnými výkony

Předpokládalo se, že budou špatní, ale že až takhle? San Jose Sharks na začátku nové sezony hokejové NHL překonávají nejčernější prognózy. Trápí se i česká kolonie uvnitř klubu.

Sharks mají štěstí, že z NHL, elitního spolku 32 klubů, se nesestupuje. Současnými výkony totiž spadají spíš do farmářské AHL.

Základní část odstartovali 12. října domácím kláním proti Vegas. Teď, na začátku listopadu, stále čekají na první výhru.

Po devíti zápasech mají na kontě jediný bod za prohru na nájezdy a v ligové tabulce jim nepřekvapivě náleží poslední příčka.

"Sezona je ale hodně dlouhá," uklidňuje trenér prohrávajícího mančaftu David Quinn.

"Týmy si projdou sériemi porážek. Možná ne takovými jako teď my, ale pořád si myslím, že jdeme správným směrem. Budeme se dál zlepšovat a pracovat na sobě," slibuje.

Hlubší pohled do statistik nicméně ukazuje, že situace je hodně vážná.

"Jedna věc je být špatný a druhá hrát jako San Jose na začátku této sezony," napsal novinář Nick Ashbourne z Yahoo Sports.

Sharks v průměru vysílají na bránu 24,6 střel na zápas, nejméně v lize. A jejich obrana propouští víc než 38 střel na utkání, což je naopak nejvíc v lize.

Celkem za říjen nastříleli pouhopouhých devět gólů, to je jeden gól na zápas. Pro srovnání - stejný počet branek mají na kontě samotní Alex DeBrincat z Detroitu a Frank Vatrano z Anaheimu. Bostonský David Pastrňák je na osmi trefách.

San Jose se stalo teprve devátým týmem v ligové historii, který v prvních devíti zápasech ročníku nedosáhl na dvouciferný počet branek. A druhým od roku 1943, kdy NHL zavedla červenou čáru. Díky tomuto vynálezu šlo najednou nahrávat beze strachu z ofsajdu přímo do středního pásma, což výrazně zrychlilo hru a povzbudilo ofenzivu.

Sharks ale jako by zůstali na začátku 40. let, alespoň co se týče statistik.

Víc než jednu branku zatím dali jen Fabian Zetterlund a Filip Zadina, oba jsou na dvou. Druhý jmenovaný je však s devíti zápornými body za pobyt na ledě nejhorším hráčem mužstva.

Příliš se nedaří ani dalším Čechům. Centr Tomáš Hertl dosáhl na zápis 1+4, obránce Jan Rutta sbírá jen minusové body a další bek Radim Šimek se po zranění rozehrává na farmě. O křídelníkovi Adamu Raškovi pak není moc slyšet ani tam.

Sharks bojují i s marodkou, momentálně na ní mají schopné křídlo Alexandra Barabanova a hlavně důležitého centra Logana Couturea. Víc než jeden bod z devíti zápasů ale dát dohromady mohli.

"Působí to, jako by celý tým zkolaboval. Myslím, že Sharks budou mít historicky špatnou sezonu. Dokážou se vůbec dostat alespoň na 20 výher? V tuto chvíli už je to legitimní otázka," prohlásil známý novinář Frank Seravalli.

Paniku v kancelářích Sharks ale nečekejte. Generální manažer klubu Mike Grier dobře ví, že jeho současný kádr toho moc nezmůže. O nepříliš důstojném složení obrany se ostatně psalo už před sezonou. Prioritou je přestavba. Pokud přijdou změny, tak v podobě dalšího výprodeje.

S větší zálibou než na zápasy fanoušci San Jose momentálně koukají na draftové žebříčky. S ohledem na mizérii klubu je prakticky jisté, že Grier znovu bude táhnout vysoko, letos to byla čtvrtá pozice.

Aktuálně největšími lákadly dražby talentů 2024 jsou střelci Macklin Celebrini a Cole Eiserman. Oba mají v rozjeté sezoně lepší gólový průměr než Sharks.