Je nafoukaný, tepou megatalentovaného Rusa. Před draftem se vyhýbal schůzkám s kluby

Do nadcházejícího draftu hokejové NHL zbývá už jen zhruba týden a stále není vůbec jasné, jak vysoko půjde na řadu ruský supertalent Matvej Mičkov. Zatímco někteří ho vidí jako jasně druhého nejlepšího hráče v nabídce, podle jiných nemá ani na elitní pětku.

Juraj Slafkovský, nebo Shane Wright? Jack Hughes, nebo Kaapo Kakko? Nico Hischier, nebo Nolan Patrick?

Některé drafty v posledních letech nabídly napínavé čekání, kdo bude jedničkou. To letos je na 99,9 procent jasné, že mužem číslo jedna bude opěvovaný Kanaďan Connor Bedard.

Potom už ale přibývají otazníky. Tím největším zřejmě je, kde nakonec skončí křídelník Mičkov.

Původně se o něm mluvilo jako o největší ruské naději od Alexandra Ovečkina a s Bedardem měl bojovat o první pozici. Jenže pak podepsal dlouholetou smlouvu s Petrohradem, která ho připíná ke KHL ještě tři roky po draftu, a zmizel z mezinárodní scény - to kvůli vyobcování všech výběrů sborné po ruské invazi na Ukrajinu.

V uplynulé sezoně odešel Mičkov v rámci KHL na hostování do Soči, kde ve 27 zápasech posbíral velmi slušných 20 bodů (9+11).

Shoda na tom, jak dobrý vlastně je, však nepanuje, a to ani v zasvěcených kuloárech NHL.

"Je to hokejových génius. Druhý nejlepší hráč na draftu, v ryzí hokejovosti by mohl soupeřit s Bedardem," vychválil Mičkova pro web The Athletic nejmenovaný funkcionář klubu NHL.

Od nejmenovaného skauta však ve stejném textu zazněla o dost jiná slova: "Já ho prostě nevidím mezi nejvýše vybranými hráči tohoto draftu. Vy novináři jste jeho talent zveličili. Pojí se s ním nesčetné množství rizik, takže tým NHL ho nevezme v top pětce."

Připomeňme, že v nezávislých žebříčcích figuruje Mičkov mezi třetím a pátým místem.

Kromě dlouhodobé smlouvy v Rusku a absence v mezinárodním hokeji, která skautům ztěžuje práci, se u Mičkova řeší také osobnostní kvality. A ani tady útočník nezískává body navíc.

"Mičkova jsem potkal jednou, byla to asi desetiminutová interakce rok a půl zpátky. Nechci tedy předstírat, že jsem - co se týče tohoto hráče - nějaký expert, ale řekl bych, že je trochu nafoukaný, arogantní a odměřený. To je můj nejvýraznější postřeh z toho setkání," prohlásil novinář Corey Pronman v podcastu The Athletic Hockey Show. Podobných hlasů je celá řada.

Kluby, které v letošní dražbě nadějí táhnou vysoko, by Mičkova s ohledem na všechna rizika rády poznaly. Jenže to je problém.

Osmnáctiletý křídelník nedávno nedorazil na tzv. scouting combine, událost, kde mladí hokejisté absolvují pohovory a podstupují testy. Zůstává v Rusku. A když se zástupci klubů NHL vydají za ním, stejně toho moc nezjistí, protože hráč nemá o schůzku zájem.

"Prý s ním šlo mluvit jen na pár minut krátce po zápase, když jste si ho fyzicky odchytili, to byl jediný možný způsob," informoval nedávno novinář Elliotte Friedman s tím, že některé kluby na základě toho napadlo, že Mičkov to dělá schválně, aby odradil některé zájemce a skončil tam, kde chce.

Na samotný draft, který na konci června hostí Nashville, by útočník dorazit měl. A ještě před prvním kolem by přeci jen mohl mluvit s týmy, které si hráčův čas zamluvily.

"Těší se na to, že ho trochu lépe poznají," napsal Bob McKenzie ze stanice TSN. "Žádný talent tohoto ražení neměl v roce draftu tak málo živých interakcí s klubovými představiteli jako Mičkov."