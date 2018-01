Jágrův konec v Calgary? Nic nevíme, ale tolik zranění prý Jarda neměl deset let, říká Rittich

před 5 hodinami

Zpoza oceánu proudí zprávy, že Jaromír Jágr v Calgary dohrál. Hokejisté Flames o tom ale, zdá se, nic nevědí.

Praha / Calgary - Že něco není v pořádku, prozrazují i statistiky. Jágr vynechal 9 z posledních 14 zápasů. Ve 22 duelech, které v dresu Calgary stihl, posbíral 7 bodů (1+6). K nejvytěžovanějším mužům nepatřil. V polovině ročníku na tom měl být český veterán lépe, byť zázraky nikdo nečekal.

Podle Elliotta Friedmana ze stanice Sportsnet čeká Jágra a Calgary brzký rozchod. Útočníkův agent Petr Svoboda má povolení jednat s ostatními kluby NHL o případné výměně a vedení Flames už jen přemýšlí, jak se s Jágrem rozloučit.

"O tom vůbec nic nevíme," říká k posledním zprávám David Rittich, který v Calgary momentálně dělá brankářskou dvojku.

Zdravotní lapálie 45letého forvarda však Rittich nemohl přehlédnout. "Hodně ho štve, že nemůže hrát," vypráví. "Je to legenda, všichni to tady víme. Co dokázal on, už podle mě nikdo nedokáže."

Jágr měl letos překonat Gordieho Howea - odehrát ve slavné soutěži nejvíc zápasů ze všech. K rekordu mu aktuálně zbývá 35 duelů. Jenže nalomené zdraví všechno zásadně komplikuje.

"Určitě je to pro něj složité," komentuje Jágrovu situaci Rittich. "Když jsme se bavili, tak říkal, že takhle zraněný nebyl snad deset let. Od té doby, co je v Kanadě, tak měl najednou problém s kolenem a dalšími věcmi. Je to na prd. Doufám, že se z toho dostane a zase bude hrát."

Rittich pronikl do kádru Flames, přestože začínal na farmě. V hlavním mužstvu potkal Jágra a Michaela Frolíka, který teď marodí se zlomenou čelistí.

"Jsme tady taková skupinka," vykládá 25letý brankář. "Určitě by mě mrzelo, kdyby Jarda odešel. Michal je teď zraněný, takže bych tady zůstal na pár týdnů sám, což by nebylo nepříjemnější. Jinak vím, co Jarda znamená pro český stát a hokejisty. I proto si jeho odchod nepřeju."