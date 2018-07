Zažil vrcholy i pády, zapsal se slavnou bitkou. NHL včetně Voráčka oplakává utopeného Emeryho

před 42 minutami

Hokejová komunita truchlí nad předčasným úmrtím bývalého brankáře Raye Emeryho.

Praha - Ve věku, kdy si mnozí ještě užívají aktivní kariéru, se utopil. Teprve 35letý Ray Emery v neděli doplatil z dosud neznámého důvodu na skok do vody z lodi poblíž jachtařského klubu v Hamiltonu. Právě v tomto kanadském městě se bývalý gólman narodil, tady před pěti roky hrdě ukazoval Stanley Cup.

Policejní inspektor Marty Schulenberg označil případ za dobrodružství s nešťastným koncem, deníku The Hamilton Spectator řekl: "(Emery) si šel zaplavat, ale už se nevynořil. To, co se událo před skokem do vody, je součástí našeho vyšetřování."

Policie a záchranáři neměli šanci najít zmizelého Emeryho včas. Jeho tělo nakonec vylovili potápěči asi 21 metrů od místa osudného skoku.

Emery ukončil sportovní kariéru relativně nedávno - před dvěma roky. Udělal rozpačitou tečku. Chtěl proniknout do kádru Philadelphie, ale toulal se po farmách a nakonec zakotvil v německém Mannheimu, kde navíc příliš neoslnil.

Jinak ale po sobě zanechal docela výraznou hokejovou stopu.

Dva roky po draftu, kde prošel čtvrtým kolem, poprvé okusil NHL. V Ottawě rostl vedle Patricka Lalimea a Dominika Haška, až v sezoně 2006/07 konečně získal pozici týmové jedničky. V ní dotáhl Senators do ligového finále, tedy k největšímu klubovému úspěchu.

Svůj výrazný nástup podtrhl známou rvačkou hned s dvěma hráči Buffala. Nejdříve složil brankářského kolegu Martina Birona, načež nestačil na čistokrevného bitkaře Andrewa Peterse. V obou případech měl úsměv na tváři:

Takhle se Ray Emery rval s hráči Buffala.

Gólmani normálně netasí pěsti, ale Emery byl výjimka. I proto dostal přezdívku "Razor" (Břitva). Na své masce rád vzdával hold boxerům, například slavnému Frazierovi.

V NHL se popral i s aktuálním vítězem Stanley Cupu Bradenem Holtbym. Na tréninku kvůli jedné neshodě bušil do ottawského parťáka Briana McGrattana. Ten na Emeryho nyní vzpomíná: "Můj nejlepší kamarád. Můj brácha. Miluju tě!"

Nečekané úmrtí šokovalo i Birona: "Strašně smutné. Myšlenkami a modlitbami jsem teď s Rayovou rodinou a přáteli."

Emery byl vznětlivý a někdy měl problémy se včasným příchodem na trénink. Jednou dokonce kvůli svému chování musel předčasně opustit tréninkový kemp Senators. Přesto si získal sympatie řady spoluhráčů, třeba díky nebojácnosti. Po Ottawě stále koluje historka, jak kanadský brankář v rámci sázky snědl mrtvého švába, který se povaloval v šatně.

Hamiltonský rodák si zachytal i v ruské KHL, v Anaheimu, Philadelphii a Chicagu, s nímž coby náhradník získal Stanley Cup.

Zajímavé je, že ačkoliv v ročníku 2012/13 nedělal chicagskou jedničku, v hlasování o Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře skončil sedmý. Po letech se nečekaně sápal zpět na vrchol, ale pak znovu zažil pád.

V kariéře plné zvratů bojoval úctyhodně. Když mu během let ve Philadelphii diagnostikovali avaskulární nekrózu (nebezpečné kostní onemocnění), musel pomýšlet na konec kariéry. Po úspěšné léčbě ale nastoupil do dalších šesti sezon. "Byl jsi nejlepší," zavzpomínal na někdejšího parťáka Jakub Voráček.

Fuck me razor😔You were the best#RIP — Jakub Voracek (@jachobe) July 15, 2018

Zpráva o úmrtí bývalého gólmana zasáhla mnoho lidí, byl mezi nimi i generální manažer Toronta Kyle Dubas, který Emeryho poprvé potkal na juniorské úrovni. "Úsměv a inteligence dělaly z Raye okouzlující osobnost," napsal Dubas. "Vždycky jste mu fandili, aby dosáhl na svůj obrovský potenciál, přestože během kariéry zažil hodně vrcholů a pádů."